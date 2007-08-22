20 شهریور آخرین مهلت ارسال آثار به "شب های شهریور"

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالجبار کاکایی در ابتدای این نشست علت عقب افتادن اعلام فراخوان مطبوعاتی و شروع به کار دبیرخانه شب های شهریور را تغییر مدیریت در سازمان فرهنگی - هنری شهرداری و پاسخ ندادن به تعهدات مالی پیشین در آن مقطع اعلام کرد.

کاکایی در ادامه افزود: سازمان فرهنگی هنری شهرداری طی روزهای گذشته با فراهم کردن شرایط اجرای برنامه، دستور اجرای این جشنواره را صادر کرد. ما نیز به علت کمبود وقت ناگزیر از آن بودیم تا جشنواره امسال را تا حدودی متفاوت تر از سال های پیش برگزار کنیم.

مدیر خانه شعر بنیاد نویسندگان و هنرمندان فرصت ارسال آثار به هفتمین جشنواره شب های شهریور را بیستم شهریور ماه تعیین کرد و ادامه داد: به علت کمبود وقت احتمالا داوری این دوره از جشنواره به صورت یک مرحله ای خواهد بود.

وی در بخش دیگری از گفته هایش با اشاره به تغییر ترکیب داوری این دوره تا 80 درصد در مقایسه با سال های پیش، اضافه کرد: آنچه موجب ثمر داشتن این جشنواره و جشنواره هایی از این دست می شود معرفی شاعران گمنامی است که با تلاش و استعداد در نقاط مختلف ایران فعالیت می کنند و پس از برگزیده شدن در این جشنواره، رسانه ها و محافل مختلف ادبی آنها را شناسایی می کنند.

دبیر هفتمین جشنواره شب های شهریور، تاریخ مراسم اختتامیه این جشنواره را در روز بیست و هفتم شهریور ماه در تالار اجتماعات فرهنگسرای هنر (ارسباران) اعلام کرد و گفت: جوایز جشنواره امسال نیز همچون سال گذشته بیست کمک هزینه سفر حج به بیست نفر از شاعران برگزیده است.

هفتمین جشنواره سراسری شعر جوان ایران (شب های شهریور) در دو موضوع آزاد و ویژه (اتحاد و همدلی اقوام ایرانی) در گروه سنی متولدین 1356 به بعد برگزار می شود.