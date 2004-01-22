بوش ، مساله فلسطين را به طور كامل ناديده گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه الاهرام مصر نوشت : بوش در سخنراني ساليانه خود در كنگره ، مساله فلسطين را به طور كامل ناديده گرفت. به نوشته الاهرام ، رئيس جمهور آمريكا در سخنراني ساليانه خود در كنگره هيچ اشاره اي به مساله صلح در خاورميانه يا مناقشه اسراييلي فلسطيني نكرد و به جاي آن به تمايل خود براي افزايش بودجه اختصاصي آمريكا به منظور آنچه تقويت دموكراسي و گشايش سياسي درخاورميانه خواند، اشاره كرد.

اين روزنامه نوشت : به رغم اينكه در اين سخنراني كه بيش از يك ساعت به طول كشيد، تمام مسائل داخلي و برخي از مسائل مهم بين المللي را مطرح كرد اما بوش حتي يك كلمه و يا حتي يك اشاره هم به مساله مناقشه فلسطين واسراييل نكرد.

همچنين صائب عريقات وزير امور مذاكرات فلسطين گفت: بي تفاوتي بوش به روند صلح يعني اينكه سال 2004 سال جدايي دولت آمريكا از روند صلح است و كنار گذاشته شدن طرح نقشه راه است. به گفته عريقات، اسراييل ازاين موضع بي تفاوتي بوش در افزايش سياست هاي استعماري خود سوء استفاده خواهد كرد.

روزنامه الحيات چاپ لندن نيز نوشت بوش درسخنراني 75 دقيقه اي خود حتي يك اشاره هم به مساله فلسطين و نقشه راه براي حل مناقشه اسراييلي فلسطيني نكرد ، او حتي به اسامه بن لادن رهبر القاعده هم اشاره اي نكرد.

روزنامه الشرق الاوسط نيز نوشت: براي اولين بار در سخنراني بوش مساله فلسطين، غايب شد.

به نوشته اين روزنامه، دموكرات ها با حمله شديد به بوش، سياست هاي وي را عامل انزواي جهاني آمريكا و ايجاد محور شرارت ديگرخواندند.

الشرق الاوسط نوشت :اين اولين بار بود كه بوش در سخنراني خود كه بيش از يك ساعت طول كشيد حرفي از فلسطين و مناقشه اسراييلي فلسطيني برزبان نياورد وتنها به شهر قدس به عنوان يك شهر كه در ماه هاي اخير حملات تروريستي آن را تكان داده، اشاره كرد.

روزنامه اليوم عربستان نيز نوشت: بوش در سخنراني ساليانه خود حتي يك كلمه در مورد مناقشه اسراييلي فلسطيني بر زبان نياورد.

روزنامه البيان امارات نيز نوشت : بوش ارتباط آمريكا را از روند صلح به مدت يك سال قطع كرد.

به نوشته اين روزنامه ، بوش درحالي تبليغات خود را براي پيروزي مجدد درانتخابات رياست جمهوري امسال آغازكرد كه ارتباط دولت آمريكا با روند صلح را به مدت يك سال در سال رقابت انتخاباتي قطع كرد و اين يعني حمايت از سياست هاي نژاد پرستانه شارون و اسراييل وفراموش شدن نقشه راه و افزايش جنايات اسراييل بر ضد ملت فلسطين.

البيان افزود: بوش در سخنراني طولاني خود به طور كامل مساله فلسطين را ناديده گرفت و هيچ اشاره اي به مناقشه خاورميانه يا تلاش هاي صلح بين المللي به ويژه نقشه راهي كه با حمايت آمريكا طرح شد، نكرد و اين اولين بار است كه بوش از اين مساله در سخنراني سنتي ساليانه بي تفاوت رد مي شود.

البيان نوشت : به نظر مي رسد علت عدم اشاره بوش به مساله فلسطين ، تلاش براي كسب آراي راي دهندگان يهودي است.

البيان نوشت : بوش در سخنراني خود براي عدم مواجه با لابي صهيونيستي و خشم آنها ، هيچ اشاره اي به مساله فلسطين و مناقشه خاورميانه نكرد.

به نوشته البيان، سخنراني بوش به وضوح يك حقيقت مهمي را نشان داد و اينكه مساله مناقشه عربي اسراييلي و در راس آن آنچه به ملت مظلوم فلسطين مربوط مي شود از اولويت هاي سياست آمريكا نيست.

روزنامه الوطن عربستان هم نوشت كه بوش درگيري اسراييلي فلسطيني را ناديده گرفت و جنگش برضد عراق را توجيه كرد.

به نوشته اين روزنامه، بي تفاوتي كامل بوش به مساله روند صلح در خاورميانه وعدم اشاره به نقشه راه، بسيار سوال برانگيزبود.

به نوشته الوطن ،بوش در مواجهه با افزايش انتقادهاي وارده به وي به دليل عدم دستيابي آمريكايي ها به سلاح هاي كشتار جمعي گفت كه بازرسان آمريكايي برنامه توليد اين سلاح ها را پيدا كرده اند و اگر جنگ نمي شد صدام حتما آن را توليد مي كرد وجهان بدون صدام جهاني بسيار امن و بهتر از جهان با صدام است.

الوطن نوشت : بي اعتنايي بوش به مساله فلسطين از نظر تحليلگران يك احتياط انتخاباتي پيش از فرارسيدن زمان انتخابات است و وي تمايلي به مواجهه با سازمان هاي طرفدار اسراييل در آمريكا ندارد .

روزنامه الوطن عمان هم نوشت كه بوش در سخنراني ساليانه خود در كنگره براي اولين بار مساله فلسطين را ناديده گرفت.

روزنامه الدستور اردن هم نوشت: بوش با بي اعتنايي از كنار مناقشه اسراييلي فلسطيني عبور كرد.

روزنامه عكاظ به نقل از تحليلگران عرب نوشت كه سخنراني بوش تقويت اصل قدرت و ناديده گرفتن صلح بود.

روزنامه تشرين نيز نوشت كه بوش در سخنراني ساليانه خود به طور كامل موضوع فلسطين را ناديده گرفت.

روزنامه السفير لبنان نيز نوشت :رئيس جمهور آمريكا به مساله فلسطين كاملا بي اعتنايي نشان داد.

روزنامه القدس العربي نيز نوشت كه بوش رژيم هاي عرب مخالف اصلاحات را به تغيير و سرنگوني تهديد كرد.

به نوشته اين روزنامه ، بوش به افزايش فشار بر ضد مصر عربستان و اردن براي برگزاري انتخابات آزاد اشاره كرد ، ولي مساله فلسطين و عقب نشيني از عراق را به طور كامل ناديده گرفت.

به نوشته القدس العربي ، بي اعتنايي كامل بوش به مساله فلسطين ، همكاري دوستان آمريكا را در منطقه درمورد اصلاحات تقريبا محال خواهد كرد.

