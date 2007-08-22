ماهیت گروگانگیرها هنوز به طور کامل مشخص نیست

حسنعلی نوری فرماندار زاهدان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : از میان هفده نفر گروگان گیر یک نفر کشته ، یک نفر زخمی و 15 نفر دیگر آنها دستگیر شده اند که هنوز به خاطر اینکه ماهیتشان مشخص نیست در اختیار نیروهای کشور پاکستان هستند .

وی تعداد دقیق گروگان ها را 21 نفر اعلام کرد که امروز ساعت 4 بعدازظهر طی یک پرواز اختصاصی از کویته به زاهدان منتقل می شوند . پانزده نفر از این افراد در حادثه اخیر ایرانشهر و 6 نفر دیگر در گذشته به اسارت گروگان گیرهایی که هم اکنون دستگیر شده اند ، درآمده اند .

نوری در تشریح جزئیات بیشتر حادثه جاده ایرانشهر گفت : این حادثه به مانند سایر حوادث این چنینی که در گذشته روی داده بود تنها با هدف ایجاد نفاق و دودستگی میان شیعه و سنی بود و گروگان گیرها با خلق این حادثه که به مانند تاسوکی و دارزین بم بود با فیلم برداری از این حادثه سعی در رسیدن به هدف خود داشتند .

فرماندار زاهدان با اشاره به اینکه عملیات نیروهای نظامی وانتظامی و رایزنی های استاندار با احمد اویس غنی حکمران بلوچستان پاکستان از همان دقایق اول این حادثه آغاز شد تصریح کرد : طی انجام یک عملیات تا شب گروگان گیری تمامی گروگان ها به کنسول گری ایران در کویته بازگردانده شدند و مقدمات دیدار آنها با خانواده هایشان فراهم گردید .

وی با تاکید بر اینکه پاکستان دیگر حیات خلوت منافقین و اشرار نخواهد بود ، افزود : با رابطه خوبی که بین حکمران بلوچستان پاکستان و استاندار سیستان و بلوچستان ایران به وجود آمده است دامنه فعالیت های ما در پاکستان گسترش یافته اما محافل خارج از اراده دولت پاکستان نیز از انجام این تعامل ناخشنودند و سعی می کنند با تشریق این چنین حرکات تروریستی تعامل خوب ایران و پاکستان را خدشه دار کنند .

نوری در مقایسه وضعیت امنیتی استان سیستان و بلوچستان طی سال 85 و چهار ماهه اول سال 86 نسبت به مدت مشابه قبل در سال های 83 و 84 ، خاطر نشان کرد : سرقت مسلحانه ، سرقت با توسل به زور ، قتل با اسلحه گرم ، قتل عادی و راه بندی به ترتیب طی مدت یاد شده 36 ، 44 ، 40 ، 22 و 13 درصد کاهش یافته و دستگیری اشرار و سارقین در این مدت 14 درصد در استان سیستان و بلوچستان افزایش یافته است .

وی در پایان یاد آوری کرد که شاخص کلی استان سیستان و بلوچستان طی مدت یاد شده از رتبه اول ناامنی کشور بر اساس شاخص های وزارت کشور به رتبه پنجم ارتقاء پیدا کرده است .