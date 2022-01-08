افزایش آمار مبتلایان به امیکرون در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سیامک محبی، گفت: تاکنون تست ۱۱ نفر مبتلا به امیکرون در قم ثبت شده است و در صورت سهل انگاری و رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی، آمار مبتلایان می‌تواند به صورت موشکی افزایش یابد.

وی گفت: واکسیناسیون وسیع در کشور باعث شد آمار تلفات کرونایی در کشور کاهش یابد، اما متأسفانه استقبال از واکسیناسیون در استان قم مطلوب نیست.

وی با اشاره به اینکه طبق گزارش‌های سازمان جهانی بهداشت و متخصصین، انتشار خیلی سریع از ویژگی‌های این ویروس است، افزود: نباید به اشتباه میزان بستری و مرگ و میر این سویه ناچیز گرفته شود، آمار ابتلاء به امیکرون می‌تواند بصورت موشکی افزایش یابد.