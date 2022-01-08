به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید جواد غفاری سومین فرمانده نیروهای ایرانی در سوریه از آغاز بحران در این کشور، صبح امروز (شنبه) در مراسم رونمایی از کتاب فاخر «۳ وزیر دفاع شهید» اظهار داشت: یکی از دغدغههای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی تقدس بخشی به مجاهدت در دفاع از اسلام است.
وی با اشاره به اهمیت جهاد در آیات و روایات افزود: نگاه به مسئله جهاد باید عمیقتر باشد، چون در قرآن کریم از مجاهدت در راه خدا به گونهای یاد و تمجید شده که گویی بعد از اولیای الهی جایگاهی بالاتر از مجاهدت در راه خدا نیست.
سردار غفاری گفت: 10 گروه مجاهد در قرآن آمده است که فقط به گروه دهم رستگاری و فوز عظیم را میدهند، شهید سلیمانی جزو این گروه است. خداوند در قرآن به آن دسته از مؤمنین که به وظیفه خود عمل نکردهاند، میفرماید قومی میآید که آنها خداوند را دوست دارند و خداوند نیز آنها را دوست دارند و ویژگی مهم آنها جهاد در راه خدا است.
وی با اشاره به اهمیت داشتن رویکرد عمیق و مومنانه به مسئله جهاد و پاکبازی در راه خدا گفت: حاج قاسم سلیمانی تلاش میکرد به ما تعلیم دهد تا در راه خدا با بینش قوی جهاد کنیم.
وی با اشاره شاخصهای اخلاقی و مدیریت فرماندهی شهید سلیمانی بیان داشت: سردار سلیمانی، امیری بود که برای آزادی ملتها با خود ارتش نمیبرد و از میان آن ملتها، ارتش سازی میکرد و با ارتش همان کشور، آن سرزمین را آزاد میکرد و یکی از دلایل ماندگاری ایشان در کشورهای محور مقاومت همین خصوصیت است.
سردار غفاری افزود: از دیگر ویژگیهای سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی این بود که به حضورش در جبهه مقاومت یک جبهه در حال شکست را به اوج انتصار و پیروزی میرساند. که در این رابطه میتوان به ماجرای احمدشاه مسعود و حضور ۳۶ ساعته سردار سلیمانی در تغییر سرنوشت جبهه مقاومت در افغانستان اشاره کرد. سردار سلیمانی در هر بحرانی که وارد میشد آن بحران را به نفع جبهه مقاومت به پایان میرساند.
سردار غفاری خاطرنشان کرد: سردار سلیمانی امیری بود که از صف دشمن یارگیری میکرد؛ یعنی با آنها ارتباط میگرفت و کار را پیش میبرد. او با قطر ارتباط داشت و از ارتباطش با ترکیه در کم کردن دشمنی این کشور با سوریه کمک میگرفت.
وی افزود: سردار سلیمانی برای اداره بحران از پوتین بهره میگرفت. ایشان دو ساعت با پوتین جلسه گذاشت تا او را برای حضور در جبهه سوریه قانع کند.
سردار غفاری تصریح کرد: او علاوه بر بهره گیری از فرماندهان و نیروهای خودی از میان فرماندهان آن کشور نیز کادرسازی میکرد و از این موضوع مهم غافل نبود.
وی گفت: سردار سلیمانی در تجزیه تحلیل تاکتیکی و راهبردی بهترین منطق را داشت و در هر دو مبحث یک انسان بی نظیر بود؛ چون از اطلاعات جامعی نسبت به مسائل جزئی و کلان جبهه و منطقه برخوردار بود؛ از اینرو طرح و استراتژی ایشان منحصربهفرد و عالی بود.
فرمانده سابق نیروهای ایران در سوریه گفت: سردار سلیمانی تمام تلاش خود را به کار میبرد تا جبهه مقاومت در دستیابی به تسلیحات به خودکفایی برسد و امروز نتایج آن تلاشها را در رسیدن یمنیها به پیشرفت و خودکفایی در زمینه ساخت موشک و پهپاد مشاهده میکنیم.
وی افزود: سردار سلیمانی در اداره بحرانها با همه طوایف اهل سنت، مسیحی و علوی همکاری داشت و تنها به طایفه خود اکتفا نمیکرد. امروز بزرگترین حامی اهل سنت در سوریه سردار سلیمانی است.
سردار غفاری گفت: در اداره بحرانها همپیمانی ایجاد میکرد و اعتقاد داشت که کشوری موفق است که در اداره بحرانها مابقی کشورها را به همراهی با خود وادارد. سردار سلیمانی نهضتها را در بحرانها بکارگیری میکرد اما ارتباط با مردم را براساس اعتماد ایجاد میکرد. رفتار، تاکتیکها و نوع برخوردش در سوریه موجب جلب اعتماد مردم شده بود.
وی افزود: سردار سلیمانی امیری است که ضمن بهرهگیری از ظرفیت نهضتهای مردمی در صحنه درگیری از قانونمند کردن آن ارتش دریغ نمیکرد. برای نمونه امروز حشدالشعبی یک نیروی قانونمند در عراق محسوب میشود.
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