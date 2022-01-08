تشکیل۱۸۸فقره پرونده برای کشتارگاه ها و مرغداری ها آذربایجان غربی

ایرج مرندی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در ۹ ماه گذشته امسال ۱۸۸ فقره پرونده تخلفات صنفی به ارزش بیش از ۴۱۲ میلیارد و ۳۷۸ میلیون ریال تشکیل شده است، افزود: این پرونده‌ها برای صدور حکم نهایی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.

وی ادامه داد: در حوزه مصالح ساختمانی از جمله سیمان، آهن آلات، آجر، شن و ماسه و سایر مصالح مورد استفاده در ساختمان ۴ هزار و ۲۴۴ مورد بازرسی انجام و ۳۲۵ فقره پرونده تخلفات صنفی به ارزش بیش از ۱۷۱ میلیارد و ۸۱۹ میلیون ریال تشکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.

مرندی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه در حوزه کالاهای اساسی و پر مصرف مردم از جمله گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، قند و شکر، برنج و روغن نباتی در سطح عرضه ۲۶ هزار و ۲۸۲ مورد بازرسی انجام و یک هزار و ۱۵۵ فقره پرونده تخلفات صنفی به ارزش بیش از ۴۸۲ میلیارد ریال تشکیل و به مراجع ذیصلاح ارجاع شد.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی عنوان کرد: در ۹ ماهه گذشته امسال در حوزه کشف کالای قاچاق در واحدهای صنفی و غیر صنفی ۴ هزار و ۷۲۴ مورد بازرسی انجام و ۱۴۸ فقره پرونده تخلف صنفی به ارزش بیش از ۴۹۴ میلیارد و ۲۲۴ میلیون ریال تشکیل و به مراجع ذیصلاح استان ارجاع شد.

مرندی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه در خصوص رسیدگی به پرونده‌های افراد حقیقی و حقوقی که برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور از بانک مرکزی ارز دولتی دریافت کرده بودند ۱۵ فقره پرونده تخلف عدم اجرای تعهدات به ارزش بیش از ۹۲ میلیارد ریال تشکیل و جهت رسیدگی و صدور حکم نهایی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

انجام بیش از ۱۲۳ هزار مورد بازرسی در آذربایجان غربی

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی همچنین اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه در راستای نظارت بر عملکرد بازار و کنترل فعالیت واحدها، ۱۲۳ هزار و ۲۹۲ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیر صنفی استان انجام شده است.

مرندی افزود: با انجام بازرسی‌های یاد شده ۷ هزار و ۴۹۶ فقره پرونده تخلفات صنفی برای خاطیان صنفی به ارزش بیش از ۳ هزار و ۵۳۳ میلیارد ریال تشکیل و جهت رسیدگی بیشتر و صدور حکم نهایی به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اضافه کرد: طی ۹ ماه گذشته امسال ۳ هزار و ۶۷۱ مورد شکایات و گزارش‌های مردمی به ستاد خبری سازمان واصل شده است که از این تعداد ۲ هزار و ۹۵۴ مورد تلفنی، ۴۷۷ مورد مراجعه حضوری و ۲۴۰ مورد نیز به صورت کتبی بوده است.

مرندی عنوان کرد: پس از دریافت شکایت‌ها و گزارش‌های مردمی در کمترین زمان ممکن مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد که در خصوص گزارش‌های ۹ ماهه امسال یک هزار و ۶۶۵ مورد متخلف، یک هزار و ۶۴۹ مورد غیر متخلف و ۳۵۷ مورد نیز در دست بررسی و رسیدگی است.