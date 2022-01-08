ضریب نفوذ شبکه های تلویزیونی در آذربایجان غربی به صددرصد برسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان شنبه شب در دیدار با مدیران صداوسیمای مرکز استان با اشاره به شرایط جغرافیایی آذربایجان غربی و هم مرز بودن با سه کشور، ضمن تاکید بر ضرورت پوشش و ضریب نفوذ شبکههای تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه شبکههای استانی در مناطق مختلف استان، افزود: برای جبران عقب ماندگیها در این حوزه و برای اجرای طرحهای فنی و عمرانی برای پوشش و ضریب نفوذ صددرصدی شبکههای تلویزیونی از اعتبارات ملی و استانی کمک میکنیم.
وی با اشاره به رویکرد دولت سیزدهم در سال آینده و نگاه ویژه رئیس جمهور به افزایش اختیارات استانداران، گفت: نگاه دولت به اداره کشور در سال آینده تمرکززدایی و افزایش اختیارات استانداران برای حل مشکلات و اداره مطلوب استانها است که باید این روند با اجرای فرایندهای جدید اقتصادی در راستای توسعه آذربایجان غربی تقویت شود.
معتمدیان با تاکید بر اینکه سال آینده سال توجه به رشد اقتصادی است، اظهار داشت: تحقق رشد هشت درصدی مد نظر دولت در کشور و ۷.۳ درصدی در آذربایجان غربی با توجه به ظرفیت همه بخشها از جمله تجارت خارجی، معادن، کشاورزی، گردشگری و صنعت از جمله مهمترین هدف گذاریهایی است که به خوبی صورت گرفته و باید با استفاده از تمام ظرفیتها در استان عملیاتی شود.
سهم اشتغال معادن در آذربایجان غربی کمتر از یک درصد است
استاندار آذربایجان غربی معادن را از جمله مزیتهای نسبی استان برشمرد و اظهار کرد: متأسفانه سهم اشتغال معادن در استان، کمتر از یک درصد است و نقش این بخش در اقتصاد استان بسیار پایین است.
وی افزود: پایین بودن سهم معادن در اشتغال استان نیازمند برنامه ریزی برای اکتشاف پهنههای معدنی، استفاده از ظرفیتهای اکتشافی سازمانهای مسئول از جمله سازمان زمین شناسی در این حوزه، استفاده از ظرفیت دولت برای سرمایه گذاری در اکتشاف معادن و توجه به موضوع فرآوری در کنار بهره برداری از مواد معدنی از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
معتمدیان از تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت در سال آینده در تمامی استانها خبر داد و اضافه کرد: این صندوق با واریز اعتبار اولیه از سوی دولت و اختصاص بخشی از درآمدهای مازاد استان در بخشهای مختلف استانی طرح ریزی شده که اعتبارات این صندوق میتواند زمینه شتاب بخشیدن به روند توسعه استان را فراهم کند.
استاندار آذربایجان غربی با اشاره به مشکلات موجود در سیستم اداری در کشور و به ویژه استان ادامه داد: یکی از مشکلات مهم در سیستم دولتی نبود پیگیریهای لازم برای حل مشکلات مردم است و ما از تمامی مدیران انتظار داریم با جدیت تمام بعد از شناسایی مسائل و مشکلات، پیگیر رفع مشکلات باشند.
رسانهها در انتقال مشکلات مردم به مدیران نقش مؤثری ایفا کنند
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان، افزود: با توجه به شرایط اقتصادی موجود، باید از تمامی ظرفیتها برای توسعه اقتصادی در استان استفاده کنیم.
معتمدیان در ادامه با تاکید بر ظرفیتهای بی نظیر استان در حوزه تجارت مرزی، به برگزاری شورای ساماندهی مبادلات مرزی در مرز سرو و تمرچین در روزهای گذشته اشاره کرد و گفت: در این جلسات مسائل و مشکلات در جهت رفع موانع و مشکلات صادرات در مرزها بررسی میشود و امیدواریم با رفع این مشکلات شاهد رونق تجارت و روان سازی حوزه تجارت خارجی استان باشیم.
استاندار آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود رسانهها به ویژه صداوسیما را پل ارتباطی بین مردم و مسئولان دانست و افزود: رسانهها میتوانند در انتقال مسائل و مشکلات مردم به مدیران و حل این مشکلات نقش مؤثری ایفا کنند.
وی ادامه داد: از صداوسیمای مرکز استان و مهاباد انتظار میرود با تهیه و تولید برنامههای مختلف و پیگیری پخش آنها در شبکههای ملی، ضمن معرفی داشتهها و ظرفیتهای استان در بخشهای مختلف، زمینه معرفی بیشتر استان به سرمایه گذران را فراهم کنند.
معتمدیان امیدآفرینی را از دیگر مأموریتهای شبکههای استانی صداوسیما در آذربایجان غربی ذکر کرد و افزود: با وجود توطئههای دشمنان در مأیوس کردن ملت، مردم ایران اسلامی با آگاهی و بصیرت این توطئهها را نقش بر آب کردهاند و رسانه ملی باید این مسئله را بیشتر به تصویر بکشد.
نظر شما