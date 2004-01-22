  1. بین الملل
  2. سایر
۲ بهمن ۱۳۸۲، ۱۴:۱۷

دولت هند و جدايي طلبان كشمير مذاكرات خود را آغاز كردند

دولت هند و احزاب مبارز كشمير امروز پيرامون برقراري صلح در كشمير مذاكرات خود را در دهلي نو آغاز كردند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، اين مذاكرات صبح امروز بين لعل كريشنا عدواني معاون نخست وزير هند و يك هيئت پنج نفره از حزب كنفرانس حريت كشمير آغاز شد .
گفتني است مولانا عباس انصاري رئيس كنفرانس حريت رياست اين هيئت پنج نفره را برعهده دارد . 

کد مطلب 53952

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها