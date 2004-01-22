دولت هند و جدايي طلبان كشمير مذاكرات خود را آغاز كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، اين مذاكرات صبح امروز بين لعل كريشنا عدواني معاون نخست وزير هند و يك هيئت پنج نفره از حزب كنفرانس حريت كشمير آغاز شد .
گفتني است مولانا عباس انصاري رئيس كنفرانس حريت رياست اين هيئت پنج نفره را برعهده دارد .
دولت هند و احزاب مبارز كشمير امروز پيرامون برقراري صلح در كشمير مذاكرات خود را در دهلي نو آغاز كردند .
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، اين مذاكرات صبح امروز بين لعل كريشنا عدواني معاون نخست وزير هند و يك هيئت پنج نفره از حزب كنفرانس حريت كشمير آغاز شد .
کد مطلب 53952
نظر شما