هیچ تغییر و تحولی در فعالیت سفارت افغانستان صورت نگرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با رد برخی مطالب مطرح شده در خصوص فعالیت‌های آینده سفارت افعانستان در تهران، اظهار داشت: فعالیت‌های دیپلماتیک سفارت افغانستان در تهران همانند تمامی سفارتخانه‌های خارجی در چارچوب اصول و قواعد تعریف شده کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در خصوص روابط دیپلماتیک قرار دارد و هیچگونه تغییر و تحولی خارج از آن ممکن نیست.