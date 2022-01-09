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۱۹ دی ۱۴۰۰، ۱۲:۳۱

خطیب‌زاده:

هیچ تغییر و تحولی در فعالیت سفارت افغانستان صورت نگرفته است

هیچ تغییر و تحولی در فعالیت سفارت افغانستان صورت نگرفته است

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: فعالیت‌های دیپلماتیک سفارت افغانستان در تهران همانند تمامی سفارتخانه‌های خارجی در چارچوب اصول تعریف شده کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در خصوص روابط دیپلماتیک قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با رد برخی مطالب مطرح شده در خصوص فعالیت‌های آینده سفارت افعانستان در تهران، اظهار داشت: فعالیت‌های دیپلماتیک سفارت افغانستان در تهران همانند تمامی سفارتخانه‌های خارجی در چارچوب اصول و قواعد تعریف شده کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در خصوص روابط دیپلماتیک قرار دارد و هیچگونه تغییر و تحولی خارج از آن ممکن نیست.

کد مطلب 5395584

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