وزير آموزش و پرورش سياست ها و راهكارهاي حمايت از كارآفرينان را اعلام كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، مرتضي حاجي وزير آموزش و پرورش در اولين جشنواره كارآفريني دانش آموزان و فارغ التحصيلان شاخه كاردانش كه در دانشگاه صنعتي امير كبير برگزار شد ضمن بيان مطلب فوق گفت: پرورش روحيه كارآفريني مستلزم پرداختن به مسايل پژوهشي است تا محتواي تئوريك اين بخش روشن شوند و در اين رابطه محققيني تربيت شوند تا بتوانند اين بحث را با توجه به شرايط اقتصادي اجتماعي و فرهنگي از مراحل مقدماتي به مراحل بعدي هدايت كنند همچنين بايد در هر استان يك گروه كارآفرين بحث ها را برنامه ريزي و هدايت كنند.

وي به تربيت مربي براي آموزش كارآفريني اشاره كرد و افزود: اجراي دوره هاي تربيت مربي كارآفريني براي همه هنرآموزان ضروري است و اين حركت بستر سازي براي شناسايي و پرورش كارآفرينان بالقوه و ايجاد فضاي رقابتي و تشويق افراد خلاق و مبتكر به كارآفريني است.

وزير آموزش و پرورش تصريح كرد: كارآفريني فرآيندي است كه همه سران حكومت از رييس جمهور يك جامعه تا سياست گذاران قانون ، گذاران، مجريان ، مديران بنگاههاي اقتصادي، دانشگاهها و آموزش و پرورش را در بر مي گيرد.

وي سپس به توصيف افراد كارآفرين پرداخت و گفت: اين افراد داراي صفات ابتكار، خلاقيت ، انعطاف پذيري مثبت، خطرپذيري هستند و خلاقيت زماني حاصل مي شود كه فرد فرصت سوال كردن و نقد روش هاي سنتي را داشته باشد.

وزير آموزش و پرورش در ادامه اظهار داشت كه مدتها ست در اين وزارتخانه روي اين مباحث كار مي شود و محصول كار طولاني نيز نظام جديد متوسطه مي باشد و استقبالي كه امروزه از رشته هاي كاردانش مي شود . بيانگر انتخاب درست همين نظام آموزشي است. تقاضاي دانش آموزان براي ورود به اين شاخه افزيش يافته و كيفيت دانش آموزان نيز تغيير كرده است و اين مساله مهمي است كه فارغ التحصيلان اين رشته روحيه كارآفريني دارند و اين جشنواره موفقيت ها را نشان مي دهد.

حاجي همچنين اظهار داشت: درس كارآفريني نبايد فقط در رشته هاي كاردانش و فني حرفه اي تدريس شود بلكه لازم است ساير دانش اموزان نيز با اين مفهوم آشنا گردند تا با اميدواري بيشتر به بازار كار وارد شوند و جامعه نيز توسط سازمانهاي رسمي دولتي و غيردولتي مدتي از آنها مراقبت نمايند تا بتوانند روي پاي خود بايستند و تسهيلات سرمايه اي براي آنها فراهم شود.

وي به موضوع اشتغال كه در برنامه سوم و چهارم توسعه از مسايل جدي است اشاره كرد و يادآور شد در اهداف برنامه چهارم نرخ رشد اقتصادي 8 درصد پيش بيني شده يعني از سال 84 اقتصاد همه سال به طور متوسط 8 درصد رشد كند و اين در حالي كه در فاصله سالهاي 70 تا 80 نرخ رشد اقتصاد 9/3 درصد بوده است و پنج سال استمرار نرخ ثابت رشد داشتن مهم است و 2/4 درصد نرخ رشد بيكاري بايد كاهش يابد و فرصت شغلي ايجاد شود. لذا ضرورت تغيير و اصلاح نگرش به پديده هاي اقتصادي به طور عام و بازار كار به طور خاص وجود دارد. در چنين شرايطي هيچ دستگاهي در حاشيه امن قرار ندارد تمام دستگاههايي كه در كاركرد نظام اقتصادي و اشتغال دخيل هستند بايد نگاهشان به پديده هاي اقتصادي و بازار كار تغيير كند و به دنبال آن طرح ها و برنامه هاي جديدي را ارايه كنند تا توانمندي هاي لازم براي عبور از اين مرحله بحراني و رسيدن به توسعه پايدار كسب شود و فرصت هاي شغلي ايجاد شود و جمعيت بيكارها سالانه كاهش يابد.

وزير آموزش و پرورش تبديل منابع انساني به سرمايه انساني را از ديگر برنامه هاي وزارت آموزش و پرورش قلمداد كرد و متذكر شد درصد بالايي از بيكاران را ديپلم فاقد مهارت ، زير ديپلم يا بيسواد تشكيل مي دهند . آنها كه مهارت يا تخصص دارند رويحه كارجويي دارند نه كارآفريني. چون فلسفه اقتصادي تحصيل آنان اخذ مدرك و استخدام در يك بنگاه دولتي يا غيردولتي است.

در اين مراسم صوفي وزير تعاون نيز طي سخناني گفت: از طريق تعاوني و وام قرض الحسنه مي توان سرمايه هاي پراكنده را كه به تنهايي قادر به فعاليت اقتصادي نيست جذب نمود و آنگاه اشتغال ايجاد كرد يعني در قالب تشكل هاي تعاوني فارغ التحصيلان را ساماندهي كرده و به عنوان شخصيت حقوقي آنها را مجهز نمود.

وي پيشنهاد كرد تا در محيط هاي آموزشي فرهنگي كار را تغيير دهند تا افراد خواهان حضور در عرصه هاي ديگر غير دولتي نيز باشند اما كاركردن در عرصه غير دولتي به تخصص، سرمايه ، ابزار كار نيازمند است كه در زمينه سرمايه دولت بايد تسهيلات در اختيار كارآفرينان قرار دهد.

مهندس جعفر علاقه مندان از ديگر سخنرانان اين جشنواره بود كه به اخلاق كارآفرين اشاره كرد و گفت: كارآفريني پرورش شخصيت است و در تامين آموزش اتفاق نمي افتد لذا اين پرورش در هر سني ميسور نيست و دانشگاه محل پرورش شخصيت كارآفرين نيست بلكه از دوران دبستان بايد در تكوين شخصيت افراد كار شود و جسارت و تحول پذيري و ابتكار فرصت به عنوان يك شخصيت در دل بچه ها كاشته شود تا آنها افرادي كارآفرين پرورش يابند و بتوانند در ميدان فرصت ها و تحديدها خوب عمل كنند.

گفتني است وزير آموزش و پرورش در پايان مراسم به پروژه هاي برگزيده در زمينه صنعت، كشاورزي ، خدمات و هنر لوح تقدير اهدا نمودند. همچنين در حاشيه اين جشنواره نمايشگاهي از پروژه هاي برگزيده در معرض ديد مدعوين قرار داشت.