رصد و پایش مستمر بازار همدان به خوبی انجام گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی فرزاد در دیدار و گفتگو با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان تاکید کرد: اداره کل تعزیرات حکومتی استان، گزارشی مبسوط و مشروح از فرآیند و شیوه نظارت بر بازار، ارائه کند.
وی با بیان اینکه رصد و پایش مستمر بازار توسط نیروها و تیمهای نظارتی تعزیرات حکومتی به گونهای انجام شود که هیچ متخلفی احساس امنیت خاطر نکند، افزود: هیچ عاملی نباید اجازه پیدا کند تا سفره و معیشت مردم را به خطر اندازد.
استاندار همدان خاطرنشان کرد: مجموعههای مربوطه، نسبت به موضوع بازار و ملزومات آن حساس باشند و زمینه تأمین و آرامش آن را فراهم کنند.
قاسمی فرزاد با تاکید بر اینکه بیشک حضور تعزیرات در بازار به عنوان بازوی کارآمد دولتی مؤثر است؛ زیرا عدم نظارتهای جدی بر بازار موجب فشار مضاعف بر مردم میشود، اظهار کرد: دولت خود را مکلف و موظف به انجام وظیفه کامل در زمینه تأمین و تقویت معیشت مردم میداند.
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