به گزارش خبرنگار مهر، حسن بختیاری ظهر یکشنبه در جلسه ستاد کرونا در محل راهداری استان زنجان، گفت: در استان زنجان ۸ بیمار مبتلا به سویه امیکرون شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه برخی افراد با عادی انگاری در زمینه رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی عادی انگاری می کنند افزود: رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در استان زنجان باید تقویت شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه باید دقت‌نظر لازم را داشته و بیش از گذشته به توصیه‌ها توجه شود، گفت: باید مرگ و میرها و بستری‌ها به کمترین حد خود برسد.

در ادامه این جلسه، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه در روند درمان ویروس اُمیکرون حوزه سرپایی اهمیت زیادی دارد، گفت: آزمایشگاه‌ها باید تقویت شده تا حوزه درمان سرپایی بهتر مدیریت شود.

محمدرضا صائینی ابراز داشت: در مکان‌هایی که ماسک کنار می‌رود، مثل رستوران‌ها و باشگاه‌ها باید به پروتکل‌ها توجه شده و رعایت موارد اعلامی به طور جدی‌تر دنبال شود.

وی با بیان اینکه در حوزه آموزش و پرورش و مراکز علمی باید حساسیت ویژه‌ای برای رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی مورد تاکید قرار گیرد، افزود: رعایت پروتکل‌ها و ادامه روند واکسیناسیون در حفظ وضعیت سلامت جامعه موثر است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان به وضعیت نظارت‌ها در استان زنجان اشاره کرد و افزود: نظارت در استان باید تقویت شود.

صائینی با بیان اینکه پوشش واکسیناسیون در ۹۲ درصد متوقف شده و نیاز است مدیریت هوشمند جدی‌تر دنبال شود، ابراز کرد: باید این آمار تقویت شود.

وی گفت: شورای اطلاع‌رسانی، روابط عمومی‌های و استودیو سلامت باید دوباره فعال شود.