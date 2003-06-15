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۲۵ خرداد ۱۳۸۲، ۱۹:۲۸

با تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان

يوم الادا از شمول قانون چك حذف خواهد شد

كمسيون حقوقي و قضايي مجلس محكوميت محكومين چكهاي بلا محل و معسرين را بطور مشروط از شمول قانون يوم الادا خارج كرد .

حجت الاسلام و المسلمين يثربي با اعلام اين مطلب به خبر نگار اجتماعي خبر گزاري مهر گفت : بنا به تصويب كمسيون حقوقي و قضايي مجلس ، ماده 696 ( يوم الادا }قانون مجازات اسلامي و ماده دو محكوميتهاي مالي كه ضمن لايحه دولت آمده بود در مورد محكومين چكهاي بلامحل قابل اعمال نيست .

وي افزود : در نهايت كمسيون اين لايحه دولت را با افزودن اين قيد و جمله تكميل كرد كه : مگر اينكه دادگاه تمكين محكوم را اثبات كند .

وي همچنين اضافه كرد : با قيد يك تيصره پيشنهادي اين قانون در صورت تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان در مورد ساير معسرين  (معسر غير چك }نيز قابل اعمال خواهد بود .

گفتني است اين تصميمم كمسيون ، پس از راي مجلس و تاييو شوراي نگهبان حكم قانون يافته و قابل اجرا  است .

کد مطلب 5396

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