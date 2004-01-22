ليبي با تيم بازرسان تسليحاتي آمريكا و انگليس به طور كامل همكاري مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، كارشناسان تسلحياتي آمريكا وانگليس هم اكنون سرگرم بررسي راههاي ازبين بردن برنامه هاي سلاح كشتارجمعي طرابلس هستند .

اين مسئول آمريكايي كه نخواست نامش فاش شود گفت: اگر اين همكاريهاي ادامه يابد به احتمال قوي واشنگتن ظرف ماههاي آينده تحريم هاي اقتصادي عليه ليبي را به طور چشمگير كاهش خواهد داد. اين در حالي است كه واشنگتن تصور مي كند ليبي همچنان از تروريسم حمايت و درامور سياسي برخي كشورهاي آفريقايي دخالت مي كند .

به منظور بهبود روابط بين طرابلس و واشنگتن، شش تن از اعضاي كنگره آمريكا تصميم گرفتند، يك تيم آمريكايي به رياست " كرت ولدون" يكي ازجمهورخواهان را هفته آينده راهي ليبي كنند. اين نخستين ديدارهيات كنگره آمريكا از طرابس از زمان روي كار آمدن معمر قذافي رهبر ليبي است .

گفتني است هفته گذشته هياتي متشكل از 12 تا 15 كارشناس سلاح آمريكا وانگليس براي بازرسي ازتاسيسات هسته اي عازم ليبي شدند.

اين مسئول بلند پايه آمريكايي تصريح كرد: تاكنون ليبي ها با كارشناسان آمريكايي وانگليسي همكاري بسيار خوبي داشته است و روز به روز اين همكاريها بيشتر مي شود و تاكنون هيچ كس مانع همكاري آنها نشده است.

اين مسئول آمريكايي با اشاره به اينكه تيم كارشناسان آمريكايي و انگليس موجود درليبي درحال بررسي راههاي از بين بردن برنامه هاي سلاحهاي هسته اي ليبي ازجمله نابودن كردن مخزن هاي گازخردل هستند اظهارداشت : ليبي وجود هرگونه سلاح بيولوژيكي و هسته اي را دراين كشور رد كرده است اما اين موضوع نياز به مذاكرات بيشتري دارد .