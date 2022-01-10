کمبودی از نظر تأمین کالاهای اساسی در گلستان نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد زنگانه شامگاه یکشنبه در چهاردهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان اظهارکرد: استفاده از ظرفیت‌های نهادهای مردمی بسیج، سپاه قرارگاه ۱۷ ربیع و همچنین دیده‌بانی پیشگیری از جرم دادگستری برای نظارت بر بازار ضرورت دارد.

استاندار گلستان افزود: بهره گیری موثر از ظرفیت نهادهای مردمی می توانند نقش عمده و موثری در تنظیم بازار و کاهش فشار به مردم استان داشته باشد.

وی بیان کرد: خوشبختانه مشکلی در تامین مرغ، تخم‌مرغ و دیگر کالاهای استراتژیک در استان نداریم و از فرمانداران می‌خواهم کمبودهای احتمالی و موانع پیش روی تولیدکنندگان را با رصد به موقع بازار اعلام کنند تا برای رفع کمبودها و موانع احتمالی اقدام بهینه و موثر انجام شود.

زنگانه تأکید کزد: باید به گونه‌ای اقدام کنیم که کمترین فشار در بازار متوجه مردم ولایتمدار استان شود.