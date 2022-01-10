هوشمندسازی توزیع کالاهای اساسی در استان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، ظاهر پورمجاهد، دوشنبه در هشتمین جلسه قرارگاه امنیت غذایی که به‌صورت وبینار با حضور وزیر جهاد کشاورزی و سایر اعضای قرارگاه استانی برگزار شد، گفت: در راستای اصلاح نظام یارانه‌ها، همفکری و هماهنگی‌های لازم با فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، سازمان‌های متولی، نخبگان و گروه‌های مرجع جامعه در راستای انجام شده است.

وی با بیان اینکه در زمینه، ذخیره‌سازی، هماهنگی‌های لازم نیز با تشکل‌های بخش کشاورزی اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها صورت گرفته است، مطرح کرد: برنامه‌ریزی و اقدامات لازم با سیستم بانکی و مؤسسات مالی برای تأمین مالی طرح‌ها در استان انجام شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با بیان اینکه در هشتمین جلسه قرارگاه امنیت غذایی، پیشنهاداتی در حوزه‌های مختلف ارائه شد، گفت: نگاه ما به ساختار تأمین مالی خوش‌بینانه است، و نیاز به بحث‌های کارشناسی، تقویت و اصلاح دارد.

وی ادامه داد: با توجه به نیازهای مواد اولیه و نهاده‌های دامی، ضرورت دارد در زمینه تأمین ارز نیمایی به میزان کافی اقدام جدی شود.

پورمجاهد با تصریح بر اینکه ارتباط و دسترسی به سامانه‌های جامع تجارت و جامع انبارها در شرایط کنونی ضروری است، گفت: سازمان‌های جهاد کشاورزی و صمت هماهنگی و ارتباط بیشتری داشته باشند.

این مسئول از هوشمندسازی توزیع کالاهای اساسی در استان خبر داد و افزود: سامانه بازرگانی و بازار باید تقویت و بارگذاری مرغداران به موقع انجام شود.