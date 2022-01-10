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۲۰ دی ۱۴۰۰، ۱۳:۰۳

فرمانده انتظامی شهرستان همدان خبر داد؛

دستگیری ۱۹ سارق و کشف ۱۲ فقره سرقت در شهر همدان

دستگیری ۱۹ سارق و کشف ۱۲ فقره سرقت در شهر همدان

همدان- فرمانده انتظامی شهرستان همدان از کشف ۱۲ فقره انواع سرقت و دستگیری ۱۹ سارق در همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی نجفی صالح در تشریح این خبر گفت: مأموران انتظامی شهرستان همدان در ۴۸ ساعت گذشته با تشدید گشت زنی در سطح شهر، ۱۹ سارق را دستگیر کردند.

وی افزود: از این سارقان ۱۲ فقره انواع سرقت شامل یک فقره سرقت مغازه، یک فقره سرقت اماکن خصوصی، ۳ فقره سرقت خودرو، یک مورد کش و روزنی و ۶ فقره سایر سرقت‌ها کشف و متهمان با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان در این راستا تصریح کرد: از شهروندان در خواست می‌شود که در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرند و پیشنهادات و انتقادات خود را در خصوص عملکرد پلیس از طریق سامانه ۱۹۷ در میان بگذارند.

کد مطلب 5396301

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