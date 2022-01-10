«ولی جهانی» سرپرست اداره کل میراث فرهنگی گیلان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی «ولی جهانی» به عنوان سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان منصوب شد.

ولی جهانی متولد ۱۳۵۱ فارغ التحصیل دکترای باستان شناسی، استاد دانشگاه و مشاور فرهنگی پژوهشکده گیلان شناسی است.

از وی کتاب‌های متعددی در زمینه باستان شناسی، تاریخ و گردشگری، مقالات متعدد علمی - پژوهشی در مجلات داخلی و خارجی منتشر شده است.

سرپرستی ۴۰ فصل بررسی و کاوش باستان شناسی در محوطه‌های تاریخی و باستانی گیلان، معاونت معرفی آموزش اداره کل میراث فرهنگی، معاونت میراث فرهنگی اداره کل، دبیری شورای فنی اداره کل، ریاست مرکز باستان شناسی استان، ریاست اداره ثبت آثار، پژوهشگر برتر میراث فرهنگی گیلان و دبیری همایش‌های علمی و اجرایی از جمله سوابق کاری «ولی جهانی» است.

پیش از این مسعود حلاج پور مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان بود.