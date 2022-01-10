به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، در دومین روز، همایش رژهی کلوپ ملی کمپینگ و کاروانینگ حوزه اتومبیلرانی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی که از ساعت ۱۱ تا ۱۳ در سطح جزیره کیش انجام شد، ساکنین کیش با این اتومبیلها و سبک زندگی آشنا شدند و گروه کمپر از نقاط مختلف کیش دیدن کردند.
حسین نبوی با بیان این مطلب که این خودروها از امکاناتی مانند، محل خواب و اسکان، سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه برخوردارند، گفت: این گروه همزمان با سفرهای خود، زندگی میکنند و به این طریق از سبک خاصی از زندگی برخوردارند.
رئیس هیات اتومبیلرانی کیش افزود: تمام این افراد حامی محیط زیست و حیوانات هستند و این فرهنگ را در تمام سفرهای خود ترویج می دهند.
نبوی با تاکید بر صرفهی اقتصادی این سفرها، گفت: این پویش میتواند به ترویج سفرهای زمینی و دریایی به کیش نیز بیانجامد و به صنعت گردشگری کیش کمک کند.
حسین نبوی خاطرنشان کرد: روز ۲۱ دیماه تمام خودروها از ساعت ۱۲ تا ۱۹ در محل پارکینگ سابق راهنمایی و رانندگی واقع در روبروی مرکز تجاری مستقر هستند و مردم میتوانند اتومبیلها را از نزدیک بازدید کنند.
وی تعداد کمپرهای شرکتکننده را حدود ۱۰۰ اتومبیل اعلام کرد و افزود: این گروه از شهرهای مختلف کشور مانند تهران، قزوین، مشهد، نیشابور، سبزوار، بوکان و اصفهان به کیش آمدهاند.
رییس هیات اتومبیلرانی کیش با تاکید بر ظرفیت کیش ابراز امیدواری کرد: با ایجاد یک "کمپرسایت" رسمی، این برنامه هرساله برگزار شود و شاهد حضور کمپرهای بینالمللی نیز باشیم.
سفیر ایمنی جادهها در پایان از ترویج گردشگری ارزان و حمایت از محیط زیست به عنوان برخی از اهداف این پویش نام برد و ادامه داد: گسترش کمپین ایمنی جادهها از اهداف اصلی هیات اتومبیلرانی کیش میباشد تا با فرهنگسازی و آموزش رانندگی صحیح و منشور قوانین طلایی رانندگی نقشی موثر در کاهش تلفات جادهای ایفا کند.
این گروه کمپری با میزبانی هیات اتومبیلرانی کیش و حوزه اتومبیلرانی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی از تاریخ ۱۸ دیماه، در محل کلبههور مستقر شدهاند و تا ۲۲ این ماه حضور دارند.
سومین همایش کشور کلوپ ملی کمپینگ با همکاری حوزه اتومبیلرانی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جزیره کیش و شرکت خودروسازی پارسیانموتور در جزیره کیش در حال برگزاری است.
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