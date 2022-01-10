حجتالله علی عسگریان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز شاخص کیفیت هوا توأم با انباشت آلایندههای جوی در شرایط ناسالم برای همه گروههای سنی قرار دارد و در صورت کنترل نشدن منابع آلاینده، تشدید آلودگی در شرایط در بسیار ناسالم به ویژه در مناطق پر تردد و صنعتی محتمل است.
او با اشاره به تداوم این شرایط تا پایان هفته جاری در عین حال خاطرنشان کرد: با گذر موج ناپایدار ضعیف از روی استان از عصر امروز افزایش ابر و وزش باد در بیشتر مناطق و فردا سهشنبه به ویژه در نیمه غربی استان بارش پراکنده باران و برف پیشبینی میشود.
کارشناس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به افزایش سه تا پنج درجه سانتیگراد کمینه دمای استان در ۲۴ ساعت آینده، گفت: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۱۴ درجه سانتیگراد بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به دمای صفر درجه میرسد.
علی عسگریان اضافه کرد: بوئین و میاندشت با دمای پنج درجه سانتیگراد زیر صفر و چوپانان با دمای ۱۶ درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین نقاط استان در ۲۴ ساعت آینده پیشبینی میشود.
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