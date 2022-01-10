به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا نقش ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه کارگروه تسهیل کسب و کار استان اصفهان با بیان اینکه در استان اصفهان و کل کشور تعداد زیادی از سرمایهگذاران فعالیت خود را آغاز کرده و برخی از پروژهها نیز تا ۶۰ درصد پیشرفت داشته است، اظهار داشت: برخی از این شرکتها در روند اجرای کار با توجه به تورم و افزایش قیمتها دچار مشکلاتی در سرمایه در گردش و سرمایه ثابت شدند.
وی با بیان ایتکه در گذشته بانکها برای تأمین سرمایه ثابت مقاومت میکردند، گفت: در هفته گذشته در این زمینه جلساتی را با بانکها داشتیم تا بتوانیم به اتمام پروژهها کمک کنیم.
۸۰۰ میلیارد تومان برای ۲۹ واحد صنعتی نیمه تمام اصفهان جذب شد
معاون اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه حدود ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه ثابت را برای طرحهای صنعتی نیمه تمام استان اصفهان جذب کردیم، افزود: اگر این طرح سریعتر اجرایی شود، میتوان در آینده نزدیک یک هزار و ۲۰۰ فرصت شغلی جدید را در استان ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه کمیسیون تسهیل و رونق تولید مرتب برگزار میشود و پروندهها با حضور متقاضی در بانک تکمیل میشود، گفت: از بانکها نیز درخواست داریم نسبت به واگذاری تسهیلات همکاری بیشتری داشته باشند.
نقش با بیان اینکه طی یک ماه اخیر وضعیت ۲۹ صنعت بررسی شده است، افزود: در این جلسات صنایع مختلف بررسی شده است و بانکها قول همکاری دادند.
بررسی ۳۰۰ پرونده صنعت دارای مشکل را در دستور کار قرار دادهایم
وی گفت: بررسی ۳۰۰ پرونده صنعت دارای مشکل را در دستور کار قرار دادهایم و مورد به مورد این پروندهها بررسی میشود.
معاون اقتصادی استانداری اصفهان در ادامه با بیان اینکه ظرفیتهای خوبی در تبصرههای ۱۵ و ۱۶ بودجه وجود دارد که باید در زمان مناسب و به درستی جذب شود، گفت: البته برای تبصره ۱۸ نیز همچنان وقت داریم و صنایع میتوانند از وامهای بانکی استفاده کنند.
وی با بیان اینکه ۱۸۰ واحد صنعتی در استان اصفهان تملک شده است، افزود: برخی از این صنایع در حال فعالیت هستند و برخی نیز راکد شدهاند.
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