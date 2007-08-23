- هیلاری کلینتون نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا ابراز امیدواری کرد که پارلمان عراق به دولت نوری المالکی رای عدم اعتماد بدهد؛ این در حالی است که جرج بوش بار دیگر حمایت خود را از دولت عراق اعلام کرد.



- هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق درباره فروپاشی دولت این کشور و بروز جنگ های منطقه ای در صورت عقب نشینی ناگهانی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از عراق هشدار داد.



- مایکل ویلیامز فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به خاورمیانه از رژیم صهیونیستی خواست تدابیر بیشتری را برای حمایت از ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اتخاذ کند؛ ویلیامز در پی مذاکرات خود با مسئولان اسرائیلی و فلسطینی در قدس اشغالی و رام الله، رژیم اسرائیل را به بازگشایی گذرگاه های منتهی به نوار غزه برای جلوگیری از بروز فاجعه انسانی تشویق کرد.



- جریان برق شب گذشته در پی تصمیم اتحادیه اروپا برای ازسرگیری تامین مالی سوخت رسانی به نیروگاه برق غزه بار دیگر به این منطقه بازگشت؛ این در حالی است که یک وزیر رژیم صهیونیستی درباره قطع مجدد برق غزه در صورت ادامه شلیک موشک های فلسطینی به اهداف اسرائیلی هشدار داد.



- یک مسئول در دستگاه های امنیتی مصر، از بازداشت دو نماینده عضو جنبش اخوان المسلمین در پارلمان این کشور خبر داد.



- دولت آلمان تصمیم گرفت زمان مشارکت نیروهای خود در قالب نیروهای سازمان ملل متحد مستقر در لبنان(یونیفل) را تمدید کند.



- بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی به شورای امنیت از تاخیر در اجرای توافقنامه صلح در جنوب سودان ابراز نگرانی کرد و از طرف های ذیربط خواست تلاش های خود را در این زمینه دو چندان کنند.



- ارتش کانادا از کشته شدن دو نظامی خود و مترجم آنها بر اثر انفجار مین درجنوب افغانستان خبر داد؛ دو خبرنگار رادیو کانادا و یک نظامی کانادایی نیز در یک انفجار زخمی شدند.



- وزارت امور خارجه آمریکا از آزادی پنج دانمارکی خبر داد که ژوئن گذشته در سواحل سومالی از سوی دزدان دریایی ربوده شده بودند.

