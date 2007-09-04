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۱۳ شهریور ۱۳۸۶، ۸:۱۴

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: بی تردید کلام الهی و سخنان بزرگان دین، بهترین و مطمئن ترین چراغ راهنمای بشریت به سوی خیر دنیا و آخرت و کسب مواهب ارزشمند است. مرور روزانه برخی نکته های هدایتگر، نقش ارزشمندی در روشنگری ذهنی و روحی خواهد داشت.

آیه روز:

والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم أحسن الذی کانوا یعملون .

و آنان که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام داده اند ، گناهانشان را قطعاً از آنان می  پوشانیم و بر پایه بهترین عملى که همواره انجام می  داده اند ، پاداششان می  دهیم . 

سوره عنکبوت، آیه 7  

ذکر روز سه شنبه :

احادیث امروز:

پیامبر اکرم (ص) فرمودند:

لا یدخل الجنة عبد لا یأمن جاره بوائقه .

بنده ‏اى که همسایه‏ اش از شر او در امان نباشد، وارد بهشت نمی ‏شود .

مستدرک الوسائل، ج 8، ص 425

امام علی (ع) :

ان فى الرفق الزیادةَ و البرکة و من یحرم الرفق یحرم الخیر .

در مدارا، فزونى و برکت است و هر کس از مدارا محروم باشد، از خیر محروم شده است.

کافى، ج 2، ص 119، ح 7 

کد مطلب 539675

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