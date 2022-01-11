پرواز مستقیم از تبریز به باکو برقرار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عابدین خرّم در ارتباط تصویری با سرکنسول ایران در نخجوان با تأکید بر ایجاد و گسترش منافع مشترک ایران و آذربایجان از طریق تجار، بازرگانان و فعالان بخش خصوصی، اظهار داشت: فعال شدن پایانه مرزی خداآفرین یکی از اقدامات ضروری در این زمینه است که زیرساخت‌های آن از طرف ایران آماده است و مشکلی برای بازگشایی این مرز نداریم.

وی افزود: ارتباطات بسیار خوبی از گذشته با جمهوری آذربایجان داریم و این روابط در مقطع کنونی هم برای دو طرف مهم و قابل توجه است.

خرّم با اشاره به پیوندهای فرهنگی و دینی و ارتباط بسیار خوب هنرمندان، فرهیختگان و شعرای دو کشور گفت: همکاری‌های مشترک رسانه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری از موضوعاتی است که باید به عنوان فرصت از آن بهره‌مند شویم و در عین حال از درگیری‌های کاذب رسانه‌ای که طراحی دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است، پرهیز کنیم.

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به ظرفیت‌های بزرگ استان در حوزه بخش‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، غذایی و کشاورزی، بر ضرورت تسهیل فرآیندهای گمرکی و ترخیص آسان کالا همچنین تکمیل شبکه آزادراهی و ریلی متصل به جمهوری آذربایجان تأکید کرد.

وی همچنین بر احیای گردشگری سلامت، گسترش مبادلات و همکاری‌های علمی بین دانشگاه‌های تبریز و باکو، راه‌اندازی بازارچه‌های مشترک جدید مبتنی بر محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان، برپایی نمایشگاه‌های مشترک و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری دو کشور، رفع محدودیت برای صدور ویزای تجاری برای فعالان اقتصادی، حل مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول و برقراری پرواز مستقیم تبریز- باکو برای تسهیل در رفت و آمد فعالان اقتصادی تأکید کرد.

خرّم با اشاره به اینکه چالش‌های موجود بین دو کشور قابل حل است، یادآور شد: آزادسازی قره‌باغ فرصت بسیار خوبی است تا شرکت‌های توانمند جمهوری اسلامی از لحاظ فنی و مهندسی در این منطقه حاضر شده و در بازسازی آن ایفای نقش کنند.