به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "مرد آرام" روز پنجشنبه اول شهریور ماه در قالب برنامه سینما یک از شبکه یک سیما روی آنتن می‌رود. این فیلم را جان فورد سال 1952 به مدت 129 دقیقه جلو دوربین برد و فرانک نیوجنت فیلمنامه آن را بر مبنای داستانی از موریس والش نوشته است.

ویکتور یانگ موسیقی متن "مرد آرام" را ساخته و بازیگرانی چون جان وین، مورین اوهارا، بری فیتسجرالد، ویکتور مک‌لاگلن، وارد باند، میلدرد نتویک، فرانسیس فورد و آرتور شیلدز در آن به ایفای نقش پرداختند. این اثر کلاسیک، کمدی‌ای درباره پیچیدگی‌ رابطه‌های عاشقانه در سرزمینی بسیار سنتی است. صحنه به یادماندنی فیلم، صحنه دعوای پایانی وین و مک لاگلن است.

شان تورنتن مشتزن آمریکایی ایرلندی تبار به دهکده زادگاهش بازمی‌گردد تا گذشته‌اش را فراموش کند، اما در آنجا با رد ویل داناهر عصبی مزاج برخورد می‌کند. شان با خواهر رد ازدواج می‌کند، اما طبق سنت ازدواج این دختر تا پیش از دریافت جهیزیه‌اش که برادرش از دادن آن امتناع می‌کند، رسمیت نمی‌یابد ...

این فیلم نامزد شش جایزه اسکار و برنده دو جایزه در بخش‌های بهترین کارگردانی و بهترین فیلمبرداری شده است و فروش خوبی هم داشت. سال 1961 هم در برادوی یک نمایش موزیکال با استقبال از این اثر روی صحنه رفت.

فیلم سینمایی"وقت اضافه" روز جمعه دوم شهریورماه از شبکه یک سیما پخش می‌شود. فیلم "وقت اضافه" به کارگردانی مهرداد خوشبخت بر اساس متنی از رضا مقصودی ساخته شده است. این فیلم داستان یک حاجی فرش فروش را بیان می کند که برای لحظاتی زنده می شود و در چند ساعتی که زنده شده درگیر ماجراهای مختلفی می شود. مهدی هاشمی، فرشته سرابندی، حشمت آرمیده، افشین سنگ چاپ، ناصر فخری، نادر دایهین، سارا زرین کفش، فرزاد حاتمیان و نعیمه نظام دوست نیز در این فیلم بازی می کنند.

رضا جودی تهیه کننده، جواد مصفا تصویربردار، جواد مقدم صدابردار، مجید اسکندری طراح چهره پردازی، داریوش پیرو طراح صحنه و لباس، شهاب علی بخشی مدیر تولید، خسرو نصیری خواه دستیار اول کارگردان و برنامه ریز و مرتضی جودی مجری طرح فیلم هستند.

فیلم سینمایی "دشت باز" روز پنجشنبه اول شهریور ماه ساعت 24 از شبکه دو سیما روی آنتن می‌رود. دشت باز" تولید سال 2003 آمریکا و مدت زمان آن 139 دقیقه است. کوین کاستنر، تهیه‌کننده، کارگردان و بازیگر این فیلم است که داستان آن در غرب وحشی روی می‌دهد. فیلمنامه را کرگ استورپر بر مبنای رمان "مردان دشت باز" اثر لورن پین نوشت و رابرت دووال و آنت بنینگ از دیگر بازیگران فیلم هستند.

فیلم آشکارا در ژانر وسترن جای می‌گیرد و به نوعی یادآور "با گرگ‌ها می‌رقصد" (1990)، نخستین تجربه کارگردانی کاستنر است. داستان فیلم در سال 1882 در مونتانا روی می‌دهد و پسزمینه آن "جنگ به خاطر دشت" است که در اواخر قرن نوزدهم غرب آمریکا را دربر گرفته بود. جنگ بین مردان معتقد به "اصل دشت باز" - دسترسی آزادانه به آب و چمن - با مردان "سیم‌های خاردار" که بیشتر زمین‌داران بودند با کسانی که برای تعیین امپراتوری خود و بازداشتن گله‌داران از حصار استفاده می‌کردند.

بیشتر منتقدان از "دشت باز" استقبال کردند، هر چند فیلم به لحاظ تجاری چندان موفق نبود. "دشت باز" که با بودجه‌ای در حدود 22 میلیون دلار ساخته شده بود در نهایت در سطح جهانی 68 میلیون دلار فروش داشت. کوین کاستنر 52 ساله فیلم‌های "سرزمین آب" (1995) و "پستچی" (1997) را هم به عنوان کارگردان در کارنامه دارد.

فیلم سینمایی "ابن سینا" دوم شهریور ماه ساعت 17:30 از شبکه دو سیما پخش می‌شود. این فیلم را کیهان رهگذر سال 1366 بر مبنای فیلمنامه‌ای از خودش به مدت 103 دقیقه ساخته است. در این فیلم امین تارخ، مرحوم فیروز بهجت محمدی، محمد سادات ابهری، سعید اویسی، اسماعیل محرابی و چنگیز وثوقی بازی می‌کنند.

این فیلم زندگی ابوعلی سینا از بدو تولد تا وفات او را در بر می گیرد. ابوعلی سینا که پزشک ماهر دوران ساسانی و سلجوقی است با اشخاصی رو به رو می‌شود که او را ساحر می‌دانند و همین امر اتفاقاتی به همراه دارد.

فیلم سینمایی "پاییز سرافیم" پنجشنبه اول شهریور ماه ساعت 20:15 از شبکه سه سیما پخش می‌شود. این فیلم را دیوید فون آنکن سال 2006 در ژانر درام، جنگی و وسترن به مدت 115 دقیقه ساخته است. این فیلم محصول آمریکاست و لیام نیسن، پیرس برازنان، مایکل وینست کات و اد لانر در آن بازی کرده‌اند. "پائیز سرافیم" در گروه تامین برنامه شبکه سه سیما دوبله شده و آماده پخش است.

داستان این فیلم ماجرای انتقامجویی سرهنگ کارور از سروانی است که در دوران جنگ خانه او را همراه فرزندش به آتش کشیده است. او این سروان را تعقیب می‌کند تا انتقام خود را از او بگیرد.

فیلم "تند و سریع" روز جمعه دوم شهریور ماه ساعت 10:30 از شبکه سه روی آنتن می‌رود. این فیلم محصول آلمان و آمریکا به کارگردانی راب کوئن است. اریک برگ کوییست، گری اسکات تامپسن و دیوید ایر فیلمنامه این اثر را بر مبنای داستانی نوشته تامپسن از مقاله‌ای نوشته کن لی نوشتند.

بی‌بی موسیقی متن این فیلم را ساخته و پل واکر، وین دیزل، جوردانا بورستر، میشل رودریگس، تد لوین، ریک یون و مت شولتس به ایفای نقش پرداختند. زمان این فیلم 106 دقیقه است و داستان درباره برایان اوکانر مامور جوان FBI است که با هویتی متفاوت در دار و دسته‌ای خیابانی به رهبری دامینیک تورتو نفوذ کرده است. اوکانر امیدوار است که بدین ترتیب بتواند درباره چندین مورد ماشین دزدی تحقیق کند.

فیلم سینمایی "کشتن مرغ مقلد" هم دوم شهریور ماه ساعت 22:30 در قالب برنامه صدفیلم از شبکه سه سیما پخش می‌شود. این فیلم را رابرت مالیگان سال 1962 به مدت 129 دقیقه ساخته است. هورتن فوت بر مبنای رمانی نوشته هارپرلی فیلمنامه "مرغ مقلد" را نوشته است.

المر برنستاین موسیقی متن این فیلم را ساخته و گریگوری پک، مری بدهم، فیلیپ آلفورد، فرانک اورتن، رزمری مورفی، براک پیترز، رابرت دووال، کالین ویلکاس، جیمز آندرسن و روت وایت به ایفای نقش پرداختند. داستان "کشتن مرغ مقلد" سال 1932 می‌گذرد. وکیلی به نام آتیکوس فینچ با وجود اعتراض مردم شهر، دفاع از مرد سیاهپوستی به نام تام رابینسن را که متهم به هتک حرمت دختری سفیدپوست است، قبول می‌کند و ...

فیلم سینمایی "بازی" هم روز جمعه دوم شهریور ماه در قالب برنامه سینما چهار از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود. این فیلم محصول آمریکا و دیوید فینچر فیلم "بازی" را سال 1997 بر مبنای فیلمنامه‌ای از جان د.برانکاتو و مایکل فریس جلو دوربین برد. هوارد شور موسیقی متن این فیلم را ساخته است.

در فیلم 128 دقیقه‌ای"بازی" مایکل داگلاس، شان پن، دبورا، اونگرا، آرمین مولر - اشتال، کارول بیکر، پیتر دونات و جیمز ربهورن به ایفای نقش پرداختند. داستان این فیلم درباره نیکلاس وان اورتن، سرمایه‌دار مقیم سن‌فرانسیسکو، چهل و هشت ساله شده است. پدرش در همین سن بود که از پشت بام عمارتش به پایین افتاد و در گذشت. نیکلاس دائماً این اتفاق را در ذهنش تداعی می‌کند. او سخت به کار چسبیده است و با همسر قبلی و برادر جوان‌ترش، کانراد رابطه سردی دارد.

فیلم سینمایی "زمین" محصول هندوستان دوم شهریور ماه ساعت یک بامداد از شبکه تهران پخش می‌شود. این فیلم را روهیت شتی با حضور بازیگرانی چون آجی دیوگان، آبشیک باچان و بیپاشا باسو سال 2003 در ژانر اکشن ساخته است. داستان این فیلم درباره تایگار سردسته خلافکاران و قاچاقچیان است که ارتش هند او را دستگیر می‌کند، اما گروهش همچنان به فعالیت‌های تبهکارانه به ریاست پروفسور سانتانا ادامه می دهند. آنها در مهمترین اقدام خود یک هواپیما را به گروگان می گیرند.

فیلم سینمایی "اکنون برای همیشه" محصول ایتالیا روز جمعه دوم شهریور ماه ساعت 13:30 از شبکه تهران روی آنتن می‌رود. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: پدر دکتر والنتینو می میرد. او وصیت می کند پسرش شیپوری را که متعلق به والنتینو است، بیابد. والنتینو که در تحریریه یک روزنامه ورزشی کار می کند، گر چه این درخواست را نامانوس می‌یابد، اما به درخواست پدر احترام می گذارد.