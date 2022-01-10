مسئله بحران کاهش جمعیت باید چاره اندیشی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام منصور امامی عصر دوشنبه در جلسه تبیین طرح نهضت پیشرفت بانوان و نظام مسائل جوانی جمعیت و راهکارهای پیشنهادی که در استانداری آذربایجان غربی برگزار شد، افزود: طبق بررسی های صورت گرفته، در ۱۰ سال اخیر بیش از ۴۵ بار مسئله جمعیت در سخنرانی‌های رهبر معظم انقلاب مطرح شده است.

وی اضافه کرد: اگر چاره‌ای عاجل بر آن اندیشیده نشود با یک بحران جدی مواجه خواهیم شد و یکی از مؤلفه‌های قدرت را از دست خواهیم داد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی ادامه داد: در صورت بی توجهی به این بخش مهم، ایران طی ۳۰ سال آینده به یک کشور پیر تبدیل خواهد شد و انبوهی از درآمدهای کشور به نگهداری کهن‌سالان اختصاص خواهد یافت.

حجت الاسلام امامی تاکید کرد: باید در تمام عرصه‌های سخت افزاری و نرم افزاری امکانات را برای تکثیر نسل به کار بگیریم و قوانین موجود را در این جهاد اجرا کنیم.

وی با بیان اینکه حوزه بانوان یکی از که حوزه‌هایی است که با وجود شعارهایی که داده می‌شود مورد غفلت واقع شده، اظهار داشت: وقتی جمعیت جهان از مرز پنج میلیارد نفر گذشت، ۲ سال بعد، آن روز را روز جمعیت نام گذاشتند و یکی از از نظریه پردازان که کشیش و ریاضی دان بود ادعا کرد که با این وضعیت رشد آمار انسان‌ها، در آینده با کمبود تغذیه مواجه خواهیم شد.

وی گفت: در سال ۱۹۷۴ در آمریکا به عنوان یک کشور صنعتی که نیازمند مواد خام سایر کشورهاست، حساسیتی در مساله جمعیت به وجود آمد که اگر جمعیت کشورهای کمتر توسعه یافته افزایش یابد آمریکا با مشکل مواد خام مواجه خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی افزود: طبق این نظریه، به "هنری کیسینجر" مأموریتی را سپردند که در مساله جمعیت کشورهای کمتر توسعه یافته، کار کنند تا در آینده آمریکا دچار بحران مواد خام نشود بنابراین طرحی برای کاهش جمعیت در کشورهای جهان سوم و توسعه نیافته پیاده کردند.

حجت الاسلام امامی اضافه کرد: آمریکایی‌ها بر همین اساس صندوق جمعیت سازمان ملل را راه اندازی کردند و حتی در برخی کشورها دست به کشتار جمعیت زده و عقیم سازی بانوان را در برخی کشوها پیاده کردند.

وی بیان کرد: در ایران نیز با اجرای برخی طرح ها از جمله شعارهایی نظیر "فرزند کمتر زندگی بهتر" طی سال های اخیر شاهد کاهش بیشتر از حد متعارف جمعیت هستیم به طوری که "همسر بیل گیتس" در توییتی از آن به عنوان رکورد یاد کرد.