غلامرضا شریف زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در حال حاضر آمارهای مبتلایان بیماری کرونا در خراسان جنوبی روند افزایشی نداشته است و امیدواریم که با ادامه رعایت پروتکلهای بهداشتی توسط مردم این آمار رو به افزایش نرود.
دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در خراسانجنوبی بیانکرد: در خراسانجنوبی ۵۳ نمونه از نظر ابتلاء به سویه امیکرون مورد بررسی قرار گرفت که همه آنها منفی بودند.
شریف زاده با اشاره به اینکه ۹۴ بیمار تنفسی در بیمارستانهای خراسانجنوبی بستری هستند که از این تعداد ۱۹ نفر ابتلای قطعی به کرونا دارند، گفت: تعداد فوتیهای ناشی از کرونا در استان هم هزار و ۲۷۵ نفر است.
وی در زمینه روند واکسیناسیون در خراسانجنوبی گفت: مجموع واکسنهای تزریق شده در خراسانجنوبی یک میلیون و ۱۵۴ هزار و ۶۶۶ دوز است و ۹۴ هزار و و ۷۳۴ نفر دوز سوم را تزریق کردهاند.
دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در خراسانجنوبی با اشاره به اینکه استقبال مردم از دوز سوم واکسن بسیار خوب بوده است، یادآور شد: چند روز پیش دو هزار دوز واکسن پاستوکووک پلاس وارد خراسانجنوبی شد و از نظر واکسیناسیون مشکل خاصی وجود ندارد.
وی گفت: غیر از واکسن آسترازنکا بقیه انواع واکسن در خراسانجنوبی موجود است.
نظر شما