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۲۱ دی ۱۴۰۰، ۹:۴۳

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان خبر داد؛

۲واحد تولیدی استان سمنان به چرخه بازگشت/احیای۲۲ کارخانه راکد

۲واحد تولیدی استان سمنان به چرخه بازگشت/احیای۲۲ کارخانه راکد

سمنان- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان با بیان اینکه دو واحد راکد در استان با پیگیری های صورت گرفته به چرخه تولید بازگشت، گفت: مجموعا ۲۲ کارخانه تولیدی راکد احیا شده است.

امیر خلیلی خواه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تعدادی از واحدهای تولیدی استان سمنان زیر میزان ظرفیت خود کار می‌کنند و تغییر در رویکرد این واحدها دشواری‌های خاص خود را دارد، تاکید کرد: به تولید حداکثر بازگرداندن واحدهای دارای مشکل نیازمند سرمایه گذاری جدید است و دولت تلاش می‌کند این موضوع میسر شود.

وی با بیان اینکه تغییر رویکرد در حوزه بهره‌وری دیگر عاملی است که می‌تواند به بازگرداندن واحدهای تولیدی استان سمنان به ۱۰۰ درصد ظرفیت خود، مؤثر باشد، بیان کرد: این مقوله نیز نیازمند سرمایه گذاری بیشتر است تا بتوانیم تولید را ارتقای کمی و کیفی بدهیم.

مدیرکل اقتصادی و دارایی استان سمنان با بیان اینکه واحدهایی که در سطح استان دارند، شناسایی شده و ۲۰ واحد به چرخه تولید بازگشته‌اند، گفت: بررسی برای احیای سه واحد تولیدی دیگر در استان آغاز و خوشبختانه دو واحد دیگر نیز به مجموع واحدهای تولیدی احیا شده افزوده شد.

خلیلی خواه با بیان اینکه مجموعاً کار احیای ۲۲ واحد تولیدی در استان سمنان انجام شده و امیدواریم که مابقی واحدهای تولیدی راکد نیز زودتر به چرخه تولید بازگردند، افزود: باید زیرساخت‌های لازم در سطح استان وجود داشته باشد تا بتوانیم نسبت به جذب سرمایه گذار اقدام کنیم و مجموع این عوامل سبب می‌شود که ما به میزان رشد ۸.۶ درصدی که برای سال آینده استان پیش بینی شده نزدیک شویم.

به گزارش مهر، سیاست دولت در قبال واحدهای راکد استان سمنان کمک، جذب سرمایه گذاری و ارتقای بهره وری است.

کد مطلب 5396947

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