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۲۱ دی ۱۴۰۰، ۹:۱۶

استاندار ایلام تاکید کرد؛

لزوم بهبود کیفیت نان در استان ایلام

لزوم بهبود کیفیت نان در استان ایلام

ایلام-استاندار ایلام بر لزوم بهبود کیفیت نان در استان ایلام تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا استاندار ایلام صبح امروز سه شنبه در بازدید سرزده از چند نانوایی در سطح شهر ایلام، خواستار ساماندهی وضعیت آرد و نان استان شد.

وی در این بازدیدها ضمن گفتگوی صمیمانه با مردم و متصدیان نانوایی‌ها، در جریان مسائل و مشکلات این حوزه قرار گرفت.

استاندار ایلام در حاشیه این بازدید ضمن تاکید بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی خواستار بهبود کیفیت نان در استان شد و در خصوص وضعیت آرد و نان، دستورات لازم برای ساماندهی این حوزه به مسئولان ذیربط صادر کرد.

در این بازدید فرماندار ایلام، بازرسی استانداری، بازرسی اصناف، صمت، تعزیرات حکومتی، مرکز بهداشت و برخی دستگاه‌های دیگر حضور داشتند.

کد مطلب 5396972

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