محکومیت میلیاردی حامل سوخت غیرمجاز در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، تقی حسام صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: حمل کننده سوخت گازوئیل بیش از هفت میلیارد ریال به جزای نقدی محکوم شد.

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی گلستان توضیح داد: حسب گزارش ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مبنی بر اینکه از شخصی مقدار ۲۹ هزار لیتر گازوئیل به ارزش بیش از سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف شده موضوع برای رسیدگی به شعبه سوم بدوی گرگان ارجاع شد.

حسام گفت: پس از احضار متهم و سیر مراحل قانونی و اخذ استعلامات لازم و انجام تشریفات قانونی، تخلف انتسابی قاچاق مواد سوختنی (گازوئیل) محرز و با استناد ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به پرداخت مبلغ هفت میلیارد و ۱۷۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

وی بیان کرد: پس از تجدید نظرخواهی متهم رای صادره در شعبه تجدید نظر ویژه قاچاق کالا و ارز مجدد مورد تائید قرار گرفت.

سرپرست تعزیرات حکومتی گلستان افزود: هرگونه خرید، فروش، حمل یا نگهداری مواد سوختنی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و با افراد متخلف طبق ضوابط قانونی برخورد می شود.