آیه روز:

اذا جاء نصر الله والفتح . ورأیت الناس یدخلون فی دین الله أفواجا. فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان تَوابا .

هنگامی که یارى خدا و پیروزى فرا رسد . و مردم را ببینى که گروه گروه در دین خدا درآیند . پس پروردگارت را همراه با سپاس و ستایش تسبیح گوى و از او آمرزش بخواه ، که او همواره توبه پذیر است .

سوره نصر

ذکر روز دوشنبه:





حدیث امروز:

امام علی (ع) :



راس العلم التمییز بین الاخلاق و اظهار محمودها و قمع مذمومها .



بالاترین درجه دانایى، تشخیص اخلاق از یکدیگر و آشکار کردن اخلاق پسندیده و سرکوب اخلاق ناپسند است.

غررالحکم، ح 5267