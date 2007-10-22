آیه روز:
اذا جاء نصر الله والفتح . ورأیت الناس یدخلون فی دین الله أفواجا. فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان تَوابا .
هنگامی که یارى خدا و پیروزى فرا رسد . و مردم را ببینى که گروه گروه در دین خدا درآیند . پس پروردگارت را همراه با سپاس و ستایش تسبیح گوى و از او آمرزش بخواه ، که او همواره توبه پذیر است .
سوره نصر
ذکر روز دوشنبه:
حدیث امروز:
امام علی (ع) :
راس العلم التمییز بین الاخلاق و اظهار محمودها و قمع مذمومها .
بالاترین درجه دانایى، تشخیص اخلاق از یکدیگر و آشکار کردن اخلاق پسندیده و سرکوب اخلاق ناپسند است.
غررالحکم، ح 5267
نظر شما