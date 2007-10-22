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۳۰ مهر ۱۳۸۶، ۸:۲۴

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: بی تردید کلام الهی و سخنان بزرگان دین، بهترین و مطمئن ترین چراغ راهنمای بشریت به سوی خیر دنیا و آخرت و کسب مواهب ارزشمند است. مرور روزانه برخی نکته های هدایتگر، نقش ارزشمندی در روشنگری ذهنی و روحی خواهد داشت.

آیه روز:

اذا جاء نصر الله والفتح . ورأیت الناس یدخلون فی دین الله أفواجا. فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان تَوابا . 

هنگامی که یارى خدا و پیروزى فرا رسد . و مردم را ببینى که گروه گروه در دین خدا درآیند . پس پروردگارت را همراه با سپاس و ستایش تسبیح گوى  و از او آمرزش بخواه ، که او همواره توبه پذیر است . 

سوره نصر

ذکر روز دوشنبه:

حدیث امروز:

امام علی (ع) :

راس العلم التمییز بین الاخلاق و اظهار محمودها و قمع مذمومها .

بالاترین درجه دانایى، تشخیص اخلاق از یکدیگر و آشکار کردن اخلاق پسندیده و سرکوب اخلاق ناپسند است.

غررالحکم، ح 5267

کد مطلب 539714

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