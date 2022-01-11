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۲۱ دی ۱۴۰۰، ۱۱:۵۵

در گفت و گو با مهر مطرح شد؛

کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری لرستان با اجرای طرح تعالی فرهنگی

کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری لرستان با اجرای طرح تعالی فرهنگی

پلدختر- رئیس کل دادگستری لرستان تاکید کرد: اجرای طرح «تعالی فرهنگی» موجب کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری استان می‌شود.

محمد رزم در گفت و گو با خبرنگار مهر بر ضرورت اجرای صحیح مدل «تعالی» در شوراهای حل اختلاف لرستان تاکید و اظهار داشت: این مدل علاوه بر کاهش ورودی پرونده‌ها، روشی نظام مند برای سنجش، بهبود عملکرد، افزایش کارایی، اثر بخشی برنامه‌ها و ملاکی برای شناسایی شورای برتر است.

وی بر توسعه فرهنگ صلح و سازش و ارتقای جایگاه شوراهای حل اختلاف تاکید کرد و افزود: ظرفیت داوری و میانجی گری در مدل «تعالی فرهنگی» اقدامی مؤثر است که باید در این راستا کارگروه متناسب با برنامه‌ها و فعالیت‌های آن تشکیل و راه اندازی شود.

رئیس کل دادگستری لرستان گفت: کارکنان شوراهای حل اختلاف استان باید به اجرای مدل «تعالی فرهنگی» اشراف کامل داشته باشند و رؤسای حوزه‌های قضائی و دادستان ها در این مدل به عنوان رهبران، مدیران و کارکنان فرهنگی نیز در جلسه‌ای شناسایی شدند.

رزم افزود: دوره آموزشی برای مدیران و رهبران مدل «تعالی فرهنگی» برگزار شده تا با تبیین و تشریح جدی این مدل رؤسای دادگستری شهرستان‌ها و دادستان‌ها بتوانند به صورت پویا ایفای نقش کنند.

وی یادآور شد: کاهش ورودی پرونده‌ها، جلب اعتماد و رضایتمندی مردم از قوانین حاکم بر نظام دستگاه قضائی، از جمله محورهای مهم مدل «تعالی فرهنگی» در مجموعه دادگستری استان لرستان است.

کد مطلب 5397191

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