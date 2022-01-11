تولید ۶۷ درصد محصولات سبزی و صیفی خوزستان در دزفول

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فتوحی صبح امروز سه شنبه در حاشیه توزیع روغن صنعتی با نرخ ۳۰ درصد زیر قیمت بازار میان کامیون داران و ماشین‌های سنگین دزفول در محل اداره راهداری این شهرستان اظهار کرد: با همت فرماندار، اداره راهداری، نمایندگی روغن ایرانول و صنف کامیون داران شهرستان دزفول یک اقدام اساسی در راستای خدمات رسانی به قشر کامیون داران به عنوان عواملی که در بحث اقتصادی و حمل و نقل تأثیر زیادی دارند، انجام شده است.

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد واردات کشور از طریق بندر امام انجام می‌شود، افزود: سهم و میزان کامیون داران در این استان بسیار بالا است به طوری که حدود دو هزار و ۵۰۰ کامیون در دزفول وجود دارد و ضمن اینکه روزانه تعداد زیادی کامیون از سایر استان‌ها و شهرستان‌ها نیز در دزفول تردد می‌کنند.

معاون اقتصادی استاندار خوزستان عنوان کرد: بنابراین یکی از موضوعاتی که موجب رضایت این قشر می‌شود، موضوع تأمین روغن با نرخ دولتی است که این امر از امروز توسط تولید کننده روغن در دزفول آغاز شده است.

معاون استاندار خوزستان این اقدام را زمینه ساز رضایتمندی رانندگان و مشوقی برای استفاده از محصولات با کیفیت دانست و عنوان کرد: امیدوار هستیم چنین اقداماتی برای سایر صنف‌های مرتبط نیز اجرا شود.

فتوحی یادآور شد: ۶۷ درصد محصولات سبزی و صیفی استان خوزستان در دزفول تولید می‌شود که این امر باعث شده تا ما نگاه ویژه‌ای به این شهرستان داشته باشیم.

فرماندار ویژه دزفول نیز گفت: امروز با حضور معاون استاندار خوزستان و در راستای مساعدت به قشر کامیون داران شهرستان دزفول که در حوزه اقتصاد و حمل و نقل کشور بسیار تأثیر گذار هستند مقداری روغن صنعتی با قیمت کارخانه توزیع شد.

علی فرهمندپور توضیح داد: هشت هزار لیتر «روغن ۱۷ هزار» و «روغن هفت هزار» سهمیه‌ای به دزفول تعلق گرفته است که امروز با نرخ دولتی برای تنظیم بازار بین ماشین‌های سنگین توزیع می‌شود.

وی تصریح کرد: طی هماهنگی با شرکت تولید کننده قرار است این سهمیه به صورت ماهانه یا دو ماه یک بار برقرار باشد.

فرماندار ویژه دزفول خواستار نگاه ویژه مسئولان به ویژه معاون اقتصادی استانداری به دزفول شد و ابراز امیدواری کرد که این اقدام‌ها تداوم و افزایش یابد.