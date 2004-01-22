تساوي استقلال و فولاد در نيمه اول و پيروزي پگاه گيلان

به گزارش خبرنگار "مهر" ديدار هفته نوزدهم تيم هاي فوتبال استقلال تهران و فولاد خوزستان از ساعت30/14 امروز در ورزشگاه تختي اهواز آغاز شد كه نيمه اول آن با نتيجه مساوي صفر برصفر به پايان رسيد.

دراين ديدار كه در حضور نزديك به 30 هزار تماشاگر و با قضاوت جلال مرادي برگزار شد دو تيم فوتبال زيبا وقابل قبولي را در نيمه اول به نمايش گذاشتند و صاحب موقعيت هاي خوبي شدند اما نتوانستند دروازه يكديگر را باز كنند.. شوت خوب و جاندار اميد شريفي نسب در دقيقه 20 را بايد به عنوان بهترين موقعيت نيمه اول دوتيم نام برد.

دراين نيمه شاهد بازي پر برخورد و خشني از سوي بازيكنان دو تيم بوديم كه ماحصل آن اخراج پيام حاجي نجف در دقايق پاياني بازي بودكه با دريافت دومين كارت زرد ازجلال مرادي ، فولاد را 10نفره كرد.

لازم به ذكر است كه نيمه اول ديدار دوتيم شموشك نوشهر و پگاه گيلان با نتيجه يك بر صفر به سود پگاه به پايان رسيد و ساير ديدارهاي هفته نوزدهم در نيمه اول با نتيجه مساوي بدون گل به پايان رسيده است.