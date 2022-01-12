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۲۲ دی ۱۴۰۰، ۹:۳۰

مسئول بسیج رسانه دامغان:

مطالبه‌گری رکن رسانه‌های تراز انقلاب اسلامی است

مطالبه‌گری رکن رسانه‌های تراز انقلاب اسلامی است

دامغان- مسئول بسیج رسانه دامغان با بیان اینکه رسانه‌های تراز انقلابی دارای رسالت‌هایی هستند که از جمله آن‌ها مطالبه‌گری است، گفت: رسانه‌ها باید رسالت انقلابی خود را حفظ کنند.

جواد رمضانیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه رسانه‌ها باید حاوی پیام ملت و انقلاب باشند، بیان کرد: رسانه‌های طراز اول انقلاب اسلامی باید همواره رسالت انقلابی خود را حفظ کرده و مطالبه‌ گری را به عنوان حق مردم؛ وظیفه و رسالت خود بدانند.

وی افزود: امروز بسیج رسانه به موازات حوادث و اقتضائات زمانه به منظور حفظ انقلاب، همچنان پیشرو بوده و توانست نقش خود را به خوبی انجام و به نمایش بگذارد.

مسئول بسیج رسانه دامغان اضافه کرد: اعضای بسیج رسانه در شهرستان دامغان باید همت کرده و در معرفی و حراست از این جایگاه ارزشمند تلاش کنند تا ضمن تداوم این جایگاه و با حفظ صداقت و حریت انقلابی خود مسیر همدلی مردم عزیز با نظام شکوهمند انقلاب اسلامی ایران را مستحکم‌تر سازند.

رمضانیان با بیان اینکه بسیج رسانه در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی همواره پیش قدم بوده گفت: روز بسیج رسانه یادآور نقش انقلابی، راهبردی و معنادار رسانه‌ها است.

کد مطلب 5397620

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