بودجه معیار ارزیابی کار فرهنگی نیست

حجت الاسلام غفار رئیسی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعریف کار فرهنگی، اظهار کرد: هر فعالیتی که فکر و عمل انسان را ارتقا دهد کار فرهنگی است.
وی با بیان اینکه کار فرهنگی پرشور و برخواسته از شعور است که ما را به سمت تمدن اسلامی سوق میدهد، عنوان کرد: تغییرات فکری، بینشی و رفتاری، مصرف کالاها و خدمات فرهنگی، نیروی انسانی، فضاها و تجهیزات فرهنگی دولتی و غیر دولتی شاخصههای ارزیابی یک فعالیت فرهنگی است.
کارشناس مذهبی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در کار فرهنگی اولویت با کمیت با کیفیت است، تصریح کرد: تعداد کار فرهنگی باید کثیر باشد تا کسی از خدمات فرهنگی محروم نشود.
حجت الاسلام رئیسی با بیان اینکه کسانی که میخواهند در کار فرهنگی فعالیت کنند باید حق و مجرای آن را خوب بشناسند، ادامه داد: جدی بودن، انعطافپذیری، وقتشناسی و صلحجو بودن دیگر ویژگیهای فعالان فرهنگی است.
وی افزود: برخی کارهای فرهنگی به دلیل بی کیفیت بودن، اجرا توسط افراد غیر مرتبط و بی شور بودن به نتیجه نمیرسد یا در جامعه نتیجه عکس دارد.
کارشناس مذهبی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه کار فرهنگی باید نتیجه در پی داشته باشد، گفت: بودجه در کار فرهنگی نقش بسزایی دارد اما معیار ارزیابی نیست.
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