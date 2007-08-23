11 هزار نفر برای دریافت زمین رایگان دولت در نیشابور ثبت نام کرده اند

محمدرضا یگانگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: این ثبت نام در قالب 31 شرکت تعاونی مسکن مهر این اداره از 26 تیرماه آغاز و تا هفته گذشته به صورت حضوری ، پستی و یا اینترنتی صورت می گرفته است .

وی با بیان اینکه مجوز تاسیس 50 شرکت را برای متقاضیان نیشابوری از اداره کل تعاون خراسان رضوی دریافت کرده ایم عنوان کرد: متقاضیان منتظر تماس تشکل های سازماندهی شده باشند .

یگانگی با اشاره به اینکه تا اطلاع ثانوی مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است از محل زمین های اعطایی دولت اظهار بی اطلاعی کرد.

