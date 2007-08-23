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۱ شهریور ۱۳۸۶، ۲۱:۰۶

11 هزار نفر برای دریافت زمین رایگان دولت در نیشابور ثبت نام کرده اند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تعاون نیشابور از ثبت نام 11 هزار نفر متقاضی طرح دولت برای تامین مسکن گروه های کم در آمد در شهر نیشابور خبر داد.

محمدرضا یگانگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: این ثبت نام در قالب 31 شرکت تعاونی مسکن مهر این اداره از 26 تیرماه آغاز و تا هفته گذشته به صورت حضوری ، پستی و یا اینترنتی صورت می گرفته است .

وی با بیان اینکه مجوز تاسیس 50 شرکت را برای متقاضیان نیشابوری از اداره کل تعاون خراسان رضوی دریافت کرده ایم عنوان کرد: متقاضیان منتظر تماس تشکل های سازماندهی شده باشند .

یگانگی با اشاره به اینکه تا اطلاع ثانوی مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است از محل زمین های اعطایی دولت اظهار بی اطلاعی کرد.

کد مطلب 539784

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