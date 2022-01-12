کشف بیش از ۱۹ کیلوگرم حشیش در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار منوچهر امان اللهی اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت سوداگران مرگ در تهیه و توزیع مواد مخدر در استان، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختیاری قرار گرفت.

وی عنوان کرد: پس از اخذ مجوز قضائی و انجام تحقیقات، یک خودرو «جک» حامل مواد مخدر در یک عملیات پلیسی شناسایی و در محور «خانمیرزا» - «بروجن» متوقف شد.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در بازرسی از این خودرو ۱۹ کیلو و ۵۰۰ گرم حشیش که به طرز ماهرانه ای جاساز شده بود کشف و چهار قاچاقچی دستگیر شدند.

سردار امان اللهی با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضائی، گفت: برخورد با توزیع کنندگان مواد مخدر از برنامه‌های محوری پلیس چهارمحال و بختیاری است.