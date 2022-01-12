مدیر آموزش و پرورش کنگان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان کنگان صبح چهارشنبه در این آئین نقش مهم آموزش و پرورش در تربیت نیروی انسانی اظهار داشت: وظیفه همه نهادها و آحاد مردم جامعه همراهی و حمایت از آموزش و پرورش است و فعالیت‌های صورت پذیرفته در زمینه تعلیم و تربیت قابل تقدیر است.

احمد غریبی خاطرنشان کرد: همینطور که تعلیم و تربیت بزرگترین نقش در جامعه دارد باید به حوزه معیشت فرهنگیان به عنوان بزرگترین دغدغه امروز این قشر توجه بیشتر شود.

فرماندار کنگان استفاده از ظرفیت شرکت‌های مستقر در منطقه برای پیشبرد اهداف حوزه آموزش و پرورش شهرستان تاکید کردند.

پرورش دانش‌آموزان در تراز انقلاب

علی موحدی مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر نیز در این آئین اظهار داشت: یکی از راهکارهای عملیاتی و ارزشمند ایجاد تحول در آموزش و پرورش شهرستان استفاده از ظرفیت فرهنگیان توانمند و با تجربه است.

موحدی ادامه داد: در سند تحول بنیادین که قانون اساسی دستگاه تعلیم و تربیت و نقشه راه آموزش و پرورش است، محصول نهایی نظام تربیتی را پرورش دانش‌آموزانی در تراز انقلاب اسلامی تعریف شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار کرد: ما باید انسانی را تربیت کرده و به جامعه تحویل دهیم که به مراتبی از حیات طیبه رسیده باشد.

در این آئین از خدمات امین محمد داد در اداره آموزش و پرورش شهرستان کنگان تقدیر و احمد بحرینی پور مدیر جدید این اداره معرفی شد.