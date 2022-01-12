۲۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در کاشان شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مریم امیدی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مراجعه ۳۱۰ هزار و ۹۲۹ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: ۱۹ هزار و ۳۰ بیمار حاد تنفسی نیز از بیمارستان‌های کاشان و آران و بیدگل مرخص شده‌اند.

وی با اشاره به بستری شدن ۷ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان‌های منطقه کاشان در ۲۴ ساعت گذشته ادامه داد: ۴ نفر از این بیماران در بیمارستان‌های شهر کاشان و ۳ نفر نیز در بیمارستان‌های شهر آران و بیدگل بستری شده‌اند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان ابراز داشت: طی ۲۴ ساعت گذشته هیچ بیمار جدیدی به شکل موقت در کاشان بستری نشده است.

وی با بیان اینکه در مجموع ۳۷ بیمار حاد تنفسی در مراکز درمانی دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل بستری هستند، گفت: ۲۴ نفر از این بیماران در بیمارستان‌های شهر کاشان و ۱۳ نفر در بیمارستان‌های شهر آران و بیدگل بستری شده‌اند.

امیدی خاطرنشان کرد: در مجموع دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل، ۳ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند که تمام این بیماران در بیمارستان شهید بهشتی کاشان تحت مراقبت‌های ویژه هستند.

وی بیان کرد: خوشبختانه طی ۲۴ ساعت گذشته هیچ بیماری بر اثر ابتلاء به کرونا در منطقه کاشان جان خود را از دست نداده است.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به ابتلای ۲۴ نفر به کرونا در منطقه کاشان در ۲۴ ساعت گذشته گفت: تعداد کل افراد مبتلا به این ویروس در منطقه کاشان با PCR مثبت از ابتدای شیوع تاکنون به ۵۵ هزار و ۳۹۷ مورد افزایش یافت.

وی در ارتباط با میزان تزریق واکسن در کاشان نیز گفت: تاکنون حدود ۸۴ درصد از شهروندان منطقه کاشان دز اول و حدود ۷۴ درصد نیز دز دوم واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.