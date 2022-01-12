ظرفیت های ملی و استانی را برای رفع مشکلات مردم بسیج می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، ظهر چهارشنبه در دیدار با مردم میرآباد سردشت، اظهار کرد: نگاه دولت سیزدهم و استان رفع مشکلات مردم و توجه ویژه به مناطق مرزی، کم برخوردار و محرومیت زدایی است.

وی با بیان اینکه نقش مردم آذربایجان غربی و به ویژه مرزداران غیور استان در دفاع از کیان اسلامی بی نظیر و اثر گذار است.

استاندار آذربایجان غربی افزود: با وجود اقدامات شایسته نظام اسلامی در ایجاد زیرساخت‌ها در مناطق مرزی، برای کاهش فاصله و برخورداری بیشتر، این مناطق نیاز به نگاه و توجه ویژه دولت دارند.

معتمدیان یادآور شد: تصمیم گیری ها برای حل مشکلات مردم پشت میز و در اتاق‌های بسته انجام نمی‌شود و اولویت‌های کاری مسئولان استان بر اساس مطالبات و نیازهای مردم منطقه برنامه ریزی می‌شود.

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه در اجرای مصوبات سفرهای شهرستانی نباید بدعهدی صورت گیرد، اضافه کرد: تمامی مصوبات سفرهای شهرستانی جنبه اجرایی در زمان تعیین شده دارند و بر اساس این مصوبات نقشه راه توسعه شهرستان‌ها تدوین می‌شود.

وی تاکید کرد: جنگل‌های پرتراکم، آب و خاک بی نظیر و مردمان غیور و تلاشگر، ویژگی‌های منحصر به فرد شهرستان سردشت هستند که برای بهره گیری از این ظرفیت‌ها و توسعه باغداری و کشاورزی منطقه، تسهیلات بانکی ارزان قیمت اختصاص می باید.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی نیز در این دیدار گفت: امسال ۷۰۰ میلیارد ریال جهت اجرای گازرسانی به روستاهای استان امسال هزینه شده که در دهه مبارک فجر سال جاری گازرسانی به ۱۰۰ روستا افتتاح می‌شود.

علیرضا شیخی با بیان اینکه در دهه فجر امسال همچنین کار گازرسانی به ۷۹ روستای استان نیز با ۶۳۰ میلیارد ریال اعتبار کلنگ زنی خواهد شد، افزود: با اتمام طرح‌های قابل افتتاح در دهه فجر سال جاری شاخص بهره‌مندی روستاییان از نعمت گاز طبیعی در استان به ۷۸ درصد خواهد رسید.

وی یادآور شد: از ابتدای سال جاری بیش از هزار و ۷۰ کیلومتر شبکه گاز طبیعی در آذربایجان غربی اجرا شده که در مجموع شبکه و خط انتقال گاز طبیعی در این استان به ۱۷ هزار و ۷۸۹ کیلومتر رسیده است.