  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۲ دی ۱۴۰۰، ۱۴:۱۰

مسئول واحد نمایش حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد:

«چند خواب از زندگی بارانی» نامزد بخش تالیف ادبیات نمایشی ایران شد

«چند خواب از زندگی بارانی» نامزد بخش تالیف ادبیات نمایشی ایران شد

یاسوج- مسئول واحد نمایش حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد گفت: نمایشنامه «چندخواب از زندگی بارانی» نامزد بخش تالیف ادبیات نمایشی ایران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر آئین ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: نمایشنامه «چند خواب از زندگی بارانی» نوشته رضا گشتاسب و محصول واحد نمایش حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد، است.

وی بیان کرد: هیئت داوران بخش تألیف نهمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران متشکل از محمد چرم‌شیر، شهرام کرمی و محمد طلوعی با ارزیابی ۲۳۸ اثر دریافت شده، اسامی کتاب‌های نامزد شده را اعلام کردند.

آئین اظهار داشت: این اثر در نهمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران، توانست نامزد بخش تألیف شود.

وی تصریح کرد: داستان نمایشنامه «چند خواب از زندگی بارانی» در دوران هشت ساله‌ی هجوم رژیم بعث به این آب و خاک روایت می‌شود و توسط نشر نودا در سال ۱۳۹۷ به تعداد یکهزار نسخه چاپ و انتشار یافته است.

آئین افزود: برگزیدگان نهایی نهمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران که با دبیری کامران شهلایی روز جمعه یکم بهمن ماه ساعت ۱۸ در خانه تئاتر، تماشاخانه جوانمرد معرفی می‌شوند.

کد مطلب 5398176

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها