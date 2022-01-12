«چند خواب از زندگی بارانی» نامزد بخش تالیف ادبیات نمایشی ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر آئین ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: نمایشنامه «چند خواب از زندگی بارانی» نوشته رضا گشتاسب و محصول واحد نمایش حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد، است.

وی بیان کرد: هیئت داوران بخش تألیف نهمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران متشکل از محمد چرم‌شیر، شهرام کرمی و محمد طلوعی با ارزیابی ۲۳۸ اثر دریافت شده، اسامی کتاب‌های نامزد شده را اعلام کردند.

آئین اظهار داشت: این اثر در نهمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران، توانست نامزد بخش تألیف شود.

وی تصریح کرد: داستان نمایشنامه «چند خواب از زندگی بارانی» در دوران هشت ساله‌ی هجوم رژیم بعث به این آب و خاک روایت می‌شود و توسط نشر نودا در سال ۱۳۹۷ به تعداد یکهزار نسخه چاپ و انتشار یافته است.

آئین افزود: برگزیدگان نهایی نهمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران که با دبیری کامران شهلایی روز جمعه یکم بهمن ماه ساعت ۱۸ در خانه تئاتر، تماشاخانه جوانمرد معرفی می‌شوند.