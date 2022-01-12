یوسف وطن دوست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کمک هزینه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی شرکت پتروشیمی به هیئت‌ها و باشگاه‌های ورزشی جزیره خارگ تخصیص می‌یابد.

وی افزود: با توجه به اهمیت مقوله توسعه ورزش در جزیره خارگ که به واقع از شاخص‌های اصلی بسترسازی توسعه شهری در ابعاد گوناگون اجتماعی است، پس از پیگیری صورت گرفته از سوی نماینده مجلس و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار خارگ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای کمک به ورزش خارگ در اختیار شورای شهر قرار گرفت.

رئیس شورای اسلامی شهر خارگ افزود: با برنامه ریزی انجام گرفته و هماهنگی با اداره ورزش و جوانان بر مبنای نیاز هیئت‌ها و باشگاه‌های فعال در جزیره خارگ، این مبلغ به به آنها تخصیص یافت.

وی بیان کرد: امید داریم تا با برنامه ریزی مدون و مناسب از سوی اداره ورزش و جوانان و هیئت‌های ورزشی، ضمن مدیریت هزینه مناسب، شاهد توسعه این شاخصه مهم شهری در جزیره خارگ باشیم.