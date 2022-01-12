بزرگترین مشکل مدیریت اقتصادی کشور نبود ثبات است

به گزارش خبرگزاری مهر، عابدین خرّم در جلسه تبیین لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای بازرگانان و فعالان بخش خصوصی استان که به همت مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، از اساتید دانشگاه، بازرگانان و صاحبنظران مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی تبریز خواست عارضههای احتمالی بودجه ۱۴۰۱ را احصا و راهکارهایی که میتواند در سطح ملی تأثیرگذار باشد را ارائه کنند.
وی افزود: ثبات و رشد اقتصادی، کاهش تورم، افزایش اشتغال و تولید و جلوگیری از کسری بودجه از اهداف کلان بودجه سال آینده است.
وی با اشاره به اینکه دلیل این نارضایتیها، انباشت مشکلات اقتصادی در ۴۰ سال گذشته است، گفت: برای حل این مشکلات، نیاز به جراحی اقتصادی داریم که این امر در بودجه ۱۴۰۱ مورد توجه تصمیمگیران و کارشناسان صاحب سبک قرار گرفته است.
استاندار آذربایجانشرقی، بررسی و نقد بودجه ۱۴۰۱ در مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی تبریز را مثبت ارزیابی کرد و یادآور شد: نتیجه این جلسات کارشناسانی میتواند در مرحله تصویب و اجرای قانون بودجه تأثیرگذار باشد.
خرّم با تاکید بر اینکه خروجی این جلسات باید کاربردی باشد، تصریح کرد: نتایج این بررسیها، فرصتی طلایی برای مسؤولان اجرایی است تا با کمترین خطا مسیر را ادامه دهند.
وی همچنین با اشاره به اینکه ریسکپذیری در بین مدیران ما به شدت پایین است، افزود: متأسفانه برخی شرکتهای بزرگ به جای توسعه تولید، سرمایههای خود را در بانکها سپردهگذاری کردهاند که این بزرگترین تهدید برای بخش تولید است.
اجرای مگاپروژه های زنجیره تولید تأثیر بسزایی در رشد اقتصادی استان دارد
رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز در این جلسه گفت: با وجود اینکه آذربایجان شرقی از قطبهای فرش دنیا است ولی مشکلات این صنعت در بودجه سال آینده فراموش شده و مسائل مختلف برای ساماندهی این حوزه به هیچ عنوان مد نظر گرفته نشده است.
یونس ژائله با اشاره به اهمیت اجرای مگاپروژه های مختلف برای تکمیل زنجیره تولید در رشد و شکوفایی استان افزود: اجرای زنجیره تولید صنایع چرم و کفش که در تبریز قدمتی ۱۰۰ ساله دارند و همچنین مگاپروژه های صنایع غذایی، پروژههای تولید خودرو، تولید انرژی و معادن تأثیر بسزایی در رشد اقتصادی استان خواهند داشت.
وی ادامه داد: در حالی که باید کاتد مس و تکمیل زنجیره تولید این موارد از ابتدا تا پایان در نظر گرفته شود، متأسفانه منابع اصلی این سرمایه ملی کنسانتره از استان خارج میشود و هیچ گونه ارزش افزودهای برای مردم آذربایجان ندارد.
رئیس اتاق تبریز تاکید کرد: با توجه به نرخ ۴.۸ درصد جمعیت، از لحاظ اقتصادی ۳.۵ درصد اقتصاد کشور را در اختیار داریم که این آمار شایسته آذربایجان نیست بنابراین در جلسات مختلف تلاش میکنیم این موارد را به گوش مسئولان برسانیم.
ژائله با بیان اینکه بخش خصوصی و دولت میتوانند با همکاری یکدیگر برای توسعه استان قدم بردارند، گفت: تمام موارد مربوط به بخش خصوصی به همراه راهکار قابل قبول در قالب یک جمع بندی ابتدا به نمایندگان استان و سپس به مقامات ارائه خواهد شد.
نقاط ضعف بودجه باید برجسته و مطرح شود
وی با بیان اینکه نقاط ضعف بودجه باید برجسته و مطرح شود، گفت: بدین وسیله اقداماتی که منجربه رشد استان میشود، شناسایی و تأمین مالی خواهد شد.
ژائله با اشاره به اهمیت اجرای مگاپروژه های مختلف در زنجیرههای تولید استان تاکید کرد: زنجیرههای مختلفی مانند صنعت کفش و چرم در استان وجود دارد که تعریف آن در لایحه بودجه و حمایت از این زنجیرهها منجربه رشد استان میشود.
رئیس اتاق تبریز گفت: تنها با گفتار نمیتوان مسیر توسعه را طی کرد بنابراین برای به حرکت درآوردن استان تمام موارد شناسایی شده، مصوب میشود تا به صورت عملی اقدامات مورد نیاز را پیگیری کنیم.
ژائله در پایان ادامه داد: اگر بخش خصوصی زنجیرههای تولید را در صنایع مختلف تکمیل کند، استان به جایگاه و قدرت اولیه خود بازمی گردد.
در این جلسه جمعی از اساتید دانشگاهی و اعضای مرکز پژوهشهای اتاق تبریز به بحث پیرامون بودجه ۱۴۰۱، نقاط ضعف و قوت، تأثیر تغییر نرخ و مبلغ مالیات در بودجه و تأثیرات آن بر بازرگانی و صنعت و همچنین تغییرات نرخ ارز، فرصتها و تهدیدات آن پرداختند.
گفتنی است مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی تبریز به منظور ایفای نقش مؤثر در راهبری اقتصادی استان از طریق بهبود محیط کسب و کار و تقویت فرهنگ نوآوری، کارآفرینی و رقابت پذیری ایجاد شده و به دنبال بهره گیری از نظرات اساتید دانشگاهی و ایجاد ارتباط دو سویه مابین دانشگاه و صنعت است.
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