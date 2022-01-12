فرونشست خیابان در بندرعباس به عنوان قطب اقتصادی کشور زیبنده نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، فریده عامری در بیست و سومین جلسه رسمی شورا در نطق پیش از دستور خود اظهار داشت: در ابتدای کلام لازم است انتصاب جناب آقای علی نژاد به عنوان فرماندار شهرستان بندرعباس را تبریک عرض کنم، حضور این نیروی جهادی و انقلابی ان شاء الله منشا خیر و برکت باشد و همچنین از زحمات ارزنده جناب آقای کناری فرماندار سابق تقدیر و تشکر می‌کنم.

وی افزود: در روزهای اخیر شاهد بارش ویرانگری در شهر بندرعباس بودیم که لازم است از زحمات شبانه روزی و جهادی شهردار محترم و مجموعه پرسنل خدوم شهرداری؛ بسیج، هلال احمر، مدیریت بحران و سایر دستگاه‌ها که در بارندگی اخیر پای کار آمدند کمال تشکر را داشته باشم.

به گفته عامری، اگر برنامه ریزی‌ها و مانور قبل از بارندگی و اقدامات شایسته هنگام بارندگی و پاکسازی بعد از بارندگی و کنترل به موقع بحران نبود خدا می‌داند چه فاجعه عظیمی در شهر رخ می‌داد.

عامری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود که در کمترین زمان ممکن هم از کلیه افرادی که در این بحران پای کار بودند به نحوی شایسته تقدیر شود و هم یک تیم ارزیاب سریعاً نسبتاً به شناسایی نقاط حادثه خیز شهر اقدام و برنامه ریزی لازم نسبت به بهینه سازی زیر ساخت‌های شهری صورت پذیرد.

عضو شورای شهر بندرعباس ابرازداشت: فرو نشست زمین در خیابان‌های شهر بندرعباس ابداً زیبنده پایتخت اقتصادی ایران نیست و برای شهروندان قابل پذیرش نیست و به هیچ عنوان نباید این حادثه باردیگر تکرار شود.

وی افزود: لازم است ادارات آب و گاز نیز در اسرع وقت نسبت به ساماندهی چاله‌های شهر اقدام کنند که برای شهروندان محترم مخاطرات بسیاری را چه در زمان بارندگی و چه در زمان‌های دیگر مشکلاتی را به وجود آورده است.