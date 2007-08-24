مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره در گفتگو با مهر، خبر از توسعه میادین نفتی تنگه هرمز با مشارکت کشور عمان داد و گفت: میادین تنگه هرمز شامل هرمز آ، ب ، سی و دی است که دارای نفت بسیار مرغوب با api 42 هستند.

محمود زیرکچیان زاده افزود: این میادین براساس پیش بینی های صورت گرفته توانایی تولید 80 هزار بشکه نفت را در روز دارند.

وی تصریح کرد: هم اکنون درحال آماده کردن مقدمات کار برای توسعه هستیم و با اظهار تمایل عمان به سرمایه گذاری در این میدان پیش بینی می شود این میادین به صورت مشترک توسعه داده شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا میدان نفتی درود 3 تا شهریورماه آماده بهره برداری می شود، گفت: اگرچه پیش بینی ها حاکی از بهره برداری میدان تا شهریورماه دارد اما وضعیت موجود نشان می دهد که این میدان در سال جاری آماده راه اندازی است اما نمی توان تاریخ دقیقی را برای آن مشخص کرد.

وی درباره مذاکرات ایران با کویت برای توسعه میدان آرش نیز اظهارداشت: مقدمات اولیه کار انجام شده است اما مذاکرات به جمع بندی نهایی نرسیده است و باید ادامه داشته باشد.