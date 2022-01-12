همایش راهکارهای ترویج فرهنگ قرآنی در بین نیروهای مسلح برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید اسماعیل حسینی مازندرانی رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان امروز چهارشنبه در همایش راهکارهای ترویج فرهنگ قرآنی در نیروهای مسلح اظهار داشت: انس با قرآن از برترین لذت‌ها است که دلدادگان به قرآن، از آن بهره می‌جویند، در پناه آیات آسمانی اش، آرامش و معنویت کسب می‌کنند، در پرتو انوار این کتاب الهی، راه را از چاه می‌شناسند و از ظلمات به در می آیند چرا که این کتاب، تجلی خداوند بر مردم است.

وی عنوان کرد: قرآن کریم آمده است تا با هدایت و راهنمایی‌های خود، دست انسان را بگیرد و به بالاترین مراتب کمال برساند، از این رو بر همه مسلمانان است که با آن مأنوس شده در پی شناخت هر چه بیشتر آن باشند، این ضرورت برای نیروهای مسلح نظام جمهوری اسلامی چند برابر است چرا که آنها حافظ نظام اسلامی و دستاوردهای آن بوده و در سختی‌ها و مشکلات به هر میزان بتوانند از نیروی معنوی قرآن مدد گیرند به همان میزان بهتر می‌توانند از عهده این مشکلات و نیز جانبازی در این راه برآیند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان افزود: خداوند متعال را باید به پاس همه نعمت‌ها شکرگزار باشیم، وجود اسلام، قرآن، انقلاب، استقلال، همگی از نعمت‌ها هستند و باید ضمن بهره مندی از این نعمت‌های بزرگ، شکرگزاز نیز باشیم، همه ما نسبت به قرآن وظایفی داریم که آموختن، آموزش دادن، حفظ، تدبر، فهم و عمل به قرآن بخشی از وظایف ما در برابر قرآن است.

حجت الاسلام حسینی مازندرانی بیان کرد: تأثیرپذیری از قرآن، رستگاری و سعادت دنیا و آخرت را در پی دارد؛ همه باید به قرآن دل دهیم و با حضور قلب در محضر قرآن کسب فضیلت کنیم.

وی یادآور شد: یکی از وظایف ما در برابر قرآن تأثیر پذیری از این کتاب آسمانی است، تأثیر پذیری از قرآن زندگی فردی و اجتماعی را متحول می‌کند و بشر را به سمت عاقبت به خیری پیش می‌برد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان با اشاره به مأموریت‌های خطیر نیروهای مسلح برای تأمین و توسعه امنیت در جامعه، گفت: حرکت در مسیر قرآن و عمل به فرمایشات و دستورات این کتاب آسمانی در روند مأموریت‌های نیروهای مسلح موفقیت حاصل می‌کند.

حجت الاسلام حسینی مازندرانی مطرح کرد: اگر در حوزه اجتماعی و فرهنگی بر قرآن و آموزه‌های آن تمرکز کنیم به نتایج مطلوبی می رسیم چرا که قرآن کریم، انسان ساز است.

وی با اشاره به اینکه قرآن به نوعی سبک زندگی اسلامی ارائه می‌کند، ادامه داد: باید متأثر از قرآن و عامل به آن باشیم تا محیط زندگی و جامعه‌ای امن داشته باشیم.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان گفت: ترویج فرهنگ قرآنی و دینی از برنامه‌های اولویت دار در نیروهای مسلح خاصه نیروی انتظامی است و در این راستا فعالیت‌های مستمری در رسیدن پلیس در تراز انقلاب اسلامی انجام می‌شود.