معاون بوش كشف سلاح هاي كشتار جمعي عراق را به زمان ديگري موكول كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازسايت اينترنتي ايلاف ، ديك چني معاون رئيس جمهور آمريكا افزود: نظاميان آمريكا هيچ محل و حفره اي را بدون بازرسي نخواهد گذاشت و اماكني كه رژيم سابق عراق، سلاح هاي كشتار جمعي را در آن مخفي كرد، بسيار زياد است.

در همين حال پات روبرت سناتور جمهوري خواه و رئيس كميته امنيت در مجلس سناي آمريكا مدعي شد كه آمريكا جستجوي جدي خود را براي يافتن سلاح هاي كشتار جمعي عراق ادامه مي دهد.

وي همچنين گفت : دلايل زيادي درباره انتقال سلاح هاي كشتار جمعي عراق به سوريه پيش از سقوط صدام وجود دارد .

