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۲ بهمن ۱۳۸۲، ۱۷:۱۹

با توجيه دوباره اشغال عراق

معاون بوش كشف سلاح هاي كشتار جمعي عراق را به زمان ديگري موكول كرد

ديك چني معاون رئيس جمهور آمريكا اعلام كرد كه پيدا كردن سلاح هاي كشتار جمعي عراق به زمان زيادي نياز مند است .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازسايت اينترنتي ايلاف ، ديك چني معاون رئيس جمهور آمريكا افزود: نظاميان آمريكا هيچ محل و حفره اي را بدون بازرسي نخواهد گذاشت و اماكني كه رژيم سابق عراق، سلاح هاي كشتار جمعي را در آن مخفي كرد،  بسيار زياد است.
در همين حال پات روبرت سناتور جمهوري خواه و رئيس كميته امنيت در مجلس سناي آمريكا مدعي شد كه آمريكا جستجوي  جدي خود را براي يافتن سلاح هاي كشتار جمعي عراق ادامه مي دهد.
وي همچنين گفت :  دلايل زيادي درباره انتقال سلاح هاي كشتار جمعي عراق به سوريه پيش از سقوط صدام وجود دارد . 

کد مطلب 53990

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