بم 48 ساعت قبل از زلزله بارها لرزيد ؛ اما هيچ رسانه اي آن را اعلام نكرد

به گزارش خبرگزاري مهر، وي افزود: مردم و اهالي بم نخستين امدادگران شهر بودند. بايد به مردم آموزش داد تا در هنگام زلزله همشهريان خود را نجات دهند.

دكتر اسماعيلي با اشاره به مشكلات فعلي شهر بم در حال حاضر گفت: مردم در حال حاضر در چادرها زندگي مي كنند. سيستم آب رساني و فاضلاب نداريم. حمام در بم نيست. كارهاي عمراني به كندي پيش مي رود. فضاي سبز بم به آرامي در حال نابودي است در بم افراد فقير و غني ديگر وجود ندارد. همه مردم يكسان شده اند.

وي با اشاره به وضعيت شوراي شهر بم گفت: سه روز بعد از زلزله و دفن عزيزانمان، در حالي كه برخي از اعضاي شورا تمامي خانواده خود را از دست داده بودند. در جلسه اي به بررسي مشكلات و راهكارهاي خروج از آن پرداختيم.

رييس شوراي شهر بم با اشاره به سياست هاي بازسازي شهر بم و نظرات شوراي شهر در اين باره گفت: بم را بايد به جوانان و معتمدان شهر، بسازند. بم يك باغ شهر بود و در طرح جامعي كه براي بازسازي آن در حال تهيه است بايد به فرهنگ مردم ان دقت شود كساني در حال تهيه نقشه ها و طرح جامع بم هستند بايد در بم مستقر شوند.

وي افزود: با 2 ميليون و 500 هزار تومان وامي كه در اختيار قرار خواهد گرفت حتي نمي توان حصارهاي فرهنگ ميهمان نوازي ما همخواني ندارد و اين موارد بايد در نقشه هاي بازسازي لحاظ شود.

وي افزود: فعاليت بازسازي بم بايد با سرعت پيش رود زيرا 130 هزار نفر مردم مناطق افراد بم، وابستگي مطلق اقتصادي به بم دارند.

در اين جلسه مهندس مهدي چمران، كمك رساني ملت ايران به زلزله زدگان بم را يك حماسه ملي و تاريخي خواند و گفت: ياري ملت ايران به زلزله زدگان، باعث شد تا آلام بازماندگان قدري التيام يابد.

مهندس چمران در ادامه با اشاره به ساخت و سازهاي غير مهندسي در كشور گفت: متاسفانه برخي از سودجويان در ساخت ساختمانهاي جديد از همان مصالح قديمي و فرسوده استفاده مي كنند، كه بايد به شدت با اين نوع عملكردها برخورد شود.

وي افزود: بيش از 50 درصد اعتبار ملي ما صرف عمران و ساخت و ساز مي شود در صورتيكه در كشورهاي پيشرفته سرمايه هاي ملي شان را اين گونه مدفون نمي كنند عمر ساختمانها در ايران بيش از 30 سال نيست و اگر زلزله بيايد عمر اين سرمايه هاي مدفون شده به حداقل مي رسد.

حال كه بيشتر سرمايه هاي ملي صرف ساخت و ساز و عمران كشور مي شود بهتر است، طبق اصول استاندارد مهندسي متناسب با وضعيت اقليمي هر منطقه باشد.

مهندس مهدي چمران به وجود آثار تاريخي در بافت هاي قديمي و فرسوده برخي شهرهاي تاريخي كشور اشاره كرد و گفت: در بسياري از شهرهاي كشور مثل اصفهان، يزد و ... بسياري از ساختمانهاي قديمي توسط ميراث فرهنگي به عنوان آثار تاريخي فريز شده است. بنابر اين براي بازسازي اين بناها كه بيشتر در بافت هاي فرسوده قرار دارند ما ...... البته ما نمي خواهيم با بازسازي آنها را ويران كنيم بلكه بحث مقاوم سازي و ماندگاري آنها مطرح است. بنابر اين از مسوولان ميراث فرهنگي مي خواهيم كه در مقاوم سازي اين بناها مردم را ياري كنند.

وي با اشاره به ششمين مجمع مشورتي كلان شهرها گفت: در ايران هماهنگي امور كاري سخت و مشكل است به همين دليل اين جلسات مي تواند اقدامات شوراها را با هم هماهنگ تر كند و براي حل مشكلات فكري واحد، اجرا شود.

همچنين در اين جلسه، دكتر محمدمهدي زاهدي رييس شوراي اسلامي شهر كرمان، در رابطه با عوارض ناشي از زلزله بم و چگونگي اقدامات انجام شده تاكنون گفت: نخستين نيروهايي كه براي ياري به زلزله زدگان بم خود را به آن شهر رساندند. نيروهاي سپاه و بسيج كرمان بودند.

وي با اشاره به نبود نيروهاي متخصص و امدادگر در ساعات اوليه پس از زلزله در منطقه گفت: ماشين آلات مورد نياز براي نجات مجروحان همچون لودر و بيل مكانيكي 360 ساعت پس از وقوع زلزله وارد منطقه شد. كشور در مواجه با اين زلزله آمادگي كافي نداشت و اين يكي از ضعف هاي ماست، كه بايد در جهت رفع آن كوشش كنيم.

وي افزود: مديريت بحران در زلزله بم دقت كافي نداشت: شايد حدود 40 هزار نفر از مردم بم باقي مانده باشند اما 200 هزار نفر در شهر بم خواهان دريافت كمك هستند.

رييس شوراي اسلامي شهر كرمان با اشاره به قطعنامه جلسه شهرداران كلان شهرها پس از زلزله بم گفت: ما در جلسه اي با برخي از نمايندگان شوراهاي كلان شهرها تصميم گرفتيم تا در بازسازي بم نيازهاي شهرداري بم را پس از شناسايي با ياري ديگر شهرداريها كشور رفع كنيم.

همچنين روز پنجم دي ماه را به عنوان روز ملي آمادگي و مقاوم سازي در مقابل زلزله تعيين كرديم.

دكتر زاهدي از شورهاي كشور و مسوولان خواست تا بحث مديريت بحران زلزله و حوادث غير مترقبه را جدي گرفته و آيين نامه هاي مورد نياز را تدوين كنند و آموزش هاي لازم در اين مورد به شهروندان و مردم كشور داده شود.

در اين جلسه دكتر حمزه شكيب عضو كميسيون شهرسازي، فني و معماري شوراي اسلامي شهر تهران، با اشاره به زلزله خيز بودن ايران گفت: آيين نامه هاي آمريكا و ژاپن در خصوص مقاوم سازي ساختمان نها پس از زلزله ها كوبه ژاپن، تغيير يافت. و زلزله هايي كه مولفه هاي قائم دارند را نيز در بر گرفت اين اقدام بايد در مورد آيين نامه هاي مقاوم سازي ايران و حتي 2800 نيز صورت بگيرد.

وي با اشاره به حادثه بم گفت: مدت زمان وقوع حادثه بم 28 ثانيه بوده كه بيش از 95 درصد انرژي آن در كمتر از 10 ثانيه آزاد شده است و بيشتر خرابي هاي بم در اين مدت زمان اتفاق افتاده است.

وي ساختمانهاي موجود در بم را به 5 دسته غير مهندسي ساز، بنايي غير مسلح، ساختمانهاي مختلط (بنايي فولادي)، ساختمانهاي بتني و فولادي تقسيم كرد و براي بازسازي بم پيشنهاد كرد، بهتر است در زمان بازسازي شهر بم، حريم نزديك به گسل در نظر گرفته شود. ساختمانها به صورت بناي غير مسلح ساخته نشوند و از ساخت ساختمانهايي كه سيستم سازنده اي ندارند و داراي ديوارهاي بارور هستند، جلوگيري شود.

دكتر نجمه حميد عضو شوراي اسلامي شهر اهواز نيز در اين جلسه با تاكيد بر بروز عوارض رواني ناشي از زلزله در شهر بم گفت: شدت اين زلزله باعث مي شود عوارض رواني و اجتماعي آن تا ساليان دراز باقي بماند.

وي پيشنهاد كرد شبكه حمايت اجتماعي بايد در برخورد با آسيب ديدگان اين حادثه قوي عمل كند براي نمونه در بحث بازسازي از جوانان بومي منطقه استفاده شود، و از متخصصان رواني در سطح شهر براي مشاوره با بازماندگان استفاده شود.

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز نيز گفت: با توجه به گستردگي در سطح كشور ....وجود نيروهاي بسيج در تمام شهرها مي توان اين نيروها را سازماندهي كرد تا در شرايط بحران بتوانند خدمات بهتر و بيشتري را ارائه دهند.

وي در ادامه افزود: علاوه بر نيروهاي بسيج، شهرداريها و سازمانهاي تابع مثل آتش نشاني را مي توان به صورت چند منظوره آموزش داد به گونه اي كه در هر حادثه غير مترقبه مانند: سيل، زلزله ... بتوان از آنها بهره برد.

وي همچنين به بحث كردن ساختمانها اشاره كرد و افزود: بيمه ساختمان ها در تمام دنيا به خصوص در كشورهاي پيشرفته به يكي از ضروريات تبديل شده است. چنانچه حادثه اي مثل زلزله اتفاق بيافتد از محل حق بيمه ها پرداخت شده، هزينه خسارتها تامين مي شود و كمكهاي داوطلبانه و بشر دوستانه كشورها و مردم فقط مي تواند شكافها و حواشي حوادث را بپوشاند، مانند مرهمي بر زخم عمل مي كند، ولي دريافت خسارت از بيمه ها گاه بيش از هزينه ساخت يك شهر مي شود، بنابر اين بايد بحث بيمه كردن ساختمانها را جدي گرفت.

براساس اين گزارش، بررسي پيش نويس برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و پيشنهاد مواد قانوني مرتبط با شوراها و نيز بررسي جايگاه و نقش شوراهاي اسلامي كلان شهرها در طرحهاي جامع و تفضيلي و اتخاد سياست هاي اصولي وهماهنگ در اين خصوص و بررسي راه كارها و روش هاي كار جهت تامين منابع درآمدي پايدار براي شهرداريها در كلان شهرها و افزايش منطقي اين درآمد و در دستور كار اين جلسه قرار داشت.

شايان ذكر است، ششمين جلسه مجمع مشورتي شوراهاي اسلامي كلان شهرها روز پنج شنبه دوم بهمن ماه در شوراي اسلامي شهر تهران به مدت يك روز برگزار شد.