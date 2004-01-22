حتي اگر خاتمي هم نپذيرد ما به استعفا اصرار داريم

دولت به كار خود ادامه خواهد داد اما حتي در صورت موافقت نكردن رئيس جمهور براي استعفاي اعضاي كابينه ، بر تصميم خود اصرار مي ورزيم

زهرا شجاعي مشاور رئيس جمهور در امور بانوان در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" گفت: ما استعفاي خود را تقديم رئيس جمهور كرده ايم اما هنوز با آن موافقت نشده است.

وي با اشاره به اصرار به استعفا حتي در صورت موافقت نكردن رئيس جمهور براي استعفاي اعضاي كابينه ، گفت: دولت به كار خود ادامه خواهد داد اما منتظر است كه شوراي نگهبان به رهنمودهاي مقام معظم رهبري عمل كند.

شجاعي گفت: ما در انتظار بسر ميبريم ، چون هنوز مهلت قانوني براي اعلام تاييد صلاحيت هاي جديد و بررسي شكايات تمام نشده است.

مشاور رئيس جمهور در خصوص مواضع دولت مبني بر ردصلاحيتها گفت: بحث ما نمايندگان مجلس نيستند ؛ بلكه ما به روند ردصلاحيتهاي گسترده و بي سابقه اعتراض داريم بطوريكه حدود نيمي از افراد داوطلب را رد صلاحيت كردند.

وي با ابراز تاسف از ردصلاحيت گسترده بانوان گفت: بانوان در اين شرايط مظلوم واقع شدند و مورد كم لطفي قرار گرفتند و از مجموع بانوان داوطلب 49 درصد ردصلاحيت شده اند، در حاليكه از مجموع مردان داوطلب 43 درصد ردصلاحيت شده اند.

شجاعي افزود: بانوان 6 درصد بيشتر از آقايان ردصلاحيت شده اند و نكته اي كه مهم است اينكه متاسفانه بدليل نگرش هاي محدود فرهنگي بخصوص در برخي از مناطق محروم بحث عدم تاييد صلاحيت به حيثيت و آبروي زنان لطمه وارد كرده است و گزارشهايي كه به من منتقل شده است ، اين ردصلاحيت منجر به بروز اختلافات خانوادگي و بي آبرو شدن زنان در محيط هاي زندگي آنان شده است.

مشاور رئيس جمهور متذكر شد كه در هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي شاهد افزايش قابل توجه تعداد كانديداهاي زن بوديم به شكلي كه نرخ رشد تعداد داوطلبان زن در مقايسه با دوره ششم حدود 60 درصد افزايش داشته است .

وي افزود : در دوره ششم 504 نفر خانم كانديدا شدند در حاليكه در دوره هفتم 806 نفر كانديدا شده اند و حدود 10 درصد از كل كانديداها را زنان تشكيل مي دهند كه اين نشاندهنده اعتماد به نفس و خودباوري ، رشد و بلوغ سياسي زنان براي مشاركت در عرصه تصميم گيري در دوره اصلاحات مي باشد.

وي اضافه كرد كه متاسفانه مشاهده مي كنيم استقبال خوبي از سوي هياتهاي نظارتي شوراي نگهبان مبني بر حضور داوطلبين زن صورت نگرفته است.

شجاعي با اعلام اينكه ما از اين وسعت ردصلاحيت بانوان نگران هستيم گفت : اين نحوه برخورد موجب دلسردي بانوان از شركت در انتخابات و تعيين سرنوشت سياسي خود مي شود، لذا توصيه مي كنيم كه شوراي نگهبان و هياتهاي نظارتي در ارتباط با بررسي صلاحيت بانوان به تبعات و نتايج و آثار تصميمات خود بينديشند.

وي با اشاره به شرايط فعلي كشور گفت : ما درمرحله بسيار حساس و در برهه اي سرنوشت ساز و تاريخي قرار داريم و در واقع همه ما در يك آزمون بزرگ پايبندي به اصول و ارزشها و ابراز حساسيت نسبت به سرنوشت نظام جمهوري اسلامي ايران قرار داريم و در اين آزمون سياسي ، تصميم بازيگران عرصه سياست ، منجر به بروز نتايجي خواهد شد كه نشاندهنده ميزان پايبندي آنان به انقلاب و سرنوشت انقلاب خواهد بود.

شجاعي تصريح كرد: بازيگران عاقل كه منافع ملي را بر منافع جناحي و سياسي خود ترجيح مي دهند همواره در تاريخ به نيك نامي از آنها ياد خواهد شد اما كساني كه حاضرند مصالح ملي و وحدت عمومي و حضور بالاي مردم در انتخابات را فداي سلايق سياسي و مصالح و منافع حزبي و جناحي خود كنند هم در پيشگاه خدا و هم در پيشگاه مردم بايد پاسخگو باشند.